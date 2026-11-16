Τζέσπερ Σίμο (Δανός δημοσιογράφος) στο SDNA: «Εντυπωσιακή η επιστροφή του Νίστρουπ με τον Παναθηναϊκό»

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Το σχόλιο στο SDNA για τη φουριόζα εκκίνηση του 38χρονου προπονητή στον πάγκο του Τριφυλλιού.

Στον Παναθηναϊκό έχουν κάθε λόγο να τρίβουν τα χέρια τους για την επιλογή του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Με απολογισμό 18 νίκες, 3 ισοπαλίες και μόλις 1 ήττα σε 22 παιχνίδια, οι «πράσινοι» βρίσκονται στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος και στη δεύτερη θέση της League Phase του Conference League.

Το SDNA επικοινώνησε με τον Δανό δημοσιογράφο Τζέσπερ Σίμο (ViaplaySport.dk), προκειμένου να καταγράψει τον αντίκτυπο της πορείας του 38χρονου προπονητή στη χώρα του.

Ο Σίμο σχολίασε ότι τα αποτελέσματα του Παναθηναϊκού δεν έχουν απασχολήσει ιδιαίτερα τα δανέζικα media, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι ο Νίστρουπ έχει επιστρέψει δυναμικά στο προσκήνιο.

«Δεν θα έλεγα πως τα καλά αποτελέσματα του Νίστρουπ στην Ελλάδα με τον Παναθηναϊκό έχουν πάρει ιδιαίτερη δημοσιότητα εδώ στη Δανία.

Ωστόσο, η γενική αίσθηση γύρω από την αποχώρησή του από την Κοπεγχάγη δεν ήταν ότι δεν επρόκειτο για καλό προπονητή, αλλά απλώς ότι, για κάποιον λόγο, η συνεργασία ανάμεσα σε εκείνον και τον σύλλογο δεν λειτουργούσε πλέον.

Οι περισσότεροι ειδικοί αντιμετώπισαν εκείνη την εξέλιξη ως ένα μικρό πισωγύρισμα στην καριέρα του, ωστόσο αναμφίβολα έχει καταφέρει να επανέλθει με εντυπωσιακό τρόπο», δήλωσε στο SDNA.

Το «μεγάλο μυστήριο» της Κοπεγχάγης

Αξίζει να θυμίσουμε ότι τον περασμένο Μάιο, μετά τη συμφωνία του Νίστρουπ με τον Παναθηναϊκό, ο ίδιος δημοσιογράφος είχε μιλήσει στο SDNA για το παρασκήνιο της αποχώρησής του από την Κοπεγχάγη.

«Για μένα είναι ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια στην ιστορία του δανέζικου ποδοσφαίρου και της Superliga. Τι ακριβώς πήγε λάθος;», είχε αναρωτηθεί.

Μάλιστα, είχε επισημάνει ότι το διαζύγιο πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικά ήπιους τόνους.

«Η αποχώρησή του έγινε με πολύ καλό τρόπο. Ουσιαστικά χώρισαν κοινή συναινέσει. Η ίδια η Κοπεγχάγη έκανε μια μεγάλη συνέντευξη μαζί του στο επίσημο κανάλι του συλλόγου. Δεν ήταν μια κατάσταση όπου ειπώθηκαν άσχημα πράγματα από τη μία πλευρά για την άλλη…»

Τα αποδυτήρια και η εκτίμηση

Ο Σίμο είχε αναφερθεί και στη στάση των ποδοσφαιριστών της Κοπεγχάγης, σημειώνοντας ότι δεν είχαν υπάρξει δημόσιες αιχμές εις βάρος του Νίστρουπ.

«Δεν έχουμε ακούσει παίκτες να μιλούν αρνητικά για τον Γιάκομπ Νίστρουπ. Ίσως χρειαστεί να περάσει καιρός, να αποχωρήσουν κάποιοι ποδοσφαιριστές από τον σύλλογο και τότε να μάθουμε αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα στις σχέσεις ανάμεσα στον προπονητή και τα αποδυτήρια».

Παράλληλα, είχε ξεκαθαρίσει ότι η εκτίμηση προς τον συμπατριώτη του παρέμενε υψηλή.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι παραμένει ένας πολύ καλός προπονητής και εξακολουθεί να χαίρει μεγάλης εκτίμησης παρά το άδοξο τέλος στην Κοπεγχάγη».

Η…απάντηση του Νίστρουπ στο γήπεδο

Έξι μήνες αργότερα, ο Νίστρουπ δίνει τις δικές του...απαντήσεις στον πάγκο του Παναθηναϊκού.

Το 18-3-1 (νίκες – ισοπαλίες – ήττες) η πρωτιά στο πρωτάθλημα και η ευρωπαϊκή πορεία, προσφέρουν στους «πράσινους» ισχυρούς λόγους να αισθάνονται δικαιωμένοι για την επιλογή τους.

Μπορεί η σεζόν να έχει ακόμη δρόμο, ωστόσο τα πρώτα δείγματα γραφής είναι κάτι περισσότερο από ενθαρρυντικά.

Κι αν στη Δανία εξακολουθούν να αναρωτιούνται γιατί έφυγε από την Κοπεγχάγη, στον Παναθηναϊκό έχουν ήδη αρκετούς λόγους να χαμογελούν που τον έφεραν στο Κορωπί.