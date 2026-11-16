Μπήκε με φόρα στο Τορίνο ο Αλκαράθ

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Συνεχίζοντας... από εκεί που το άφησε ο Κάρλος Αλκαράθ, έχασε μόνο τέσσερα γκέιμ από τον Φράνσις Τιάφοου και ξεκίνησε με νίκη την πορεία του στο ATP Finals.

Άψογος ο 23χρονος Ισπανός (Νο.3), ξεπέρασε το εμπόδιο του 28χρονου Αμερικανού (Νο.8) με 6-2, 6-2 σε μόλις 69 λεπτά και είναι μεγάλο φαβορί για πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Έχοντας κερδίσει διαδοχικά τους τίτλους σε Βιέννη και Παρίσι, είναι και το φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου στο Τορίνο, από όπου δεν έχει φύγει ποτέ νικητής. Αυτή ήταν η δέκατη σερί νίκη του στο tour και η όγδοη σε δέκα αγώνες με παίκτες του Top 10 το 2026!

Μπορεί να έχασε μεγάλο μέρος της σεζόν λόγω τραυματισμού, όμως κάνει ένα εκπληκτικό φίνις και έχει καταφέρει να φτάσει τους πέντε τίτλους το 2026!

Η δράση στο Group Ivan Lendl θα συνεχιστεί το βράδυ της Δευτέρας (21.30) με την αναμέτρηση του Ντανίλ Μεντβέντεφ με τον Φλάβιο Κομπόλι.

Ο νικητής θα παίξει την Τετάρτη (18/11) με τον Κάρλος, ενώ ο ηττημένος θα συναντήσει τον Τιάφοου.