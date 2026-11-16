Επιστροφή στις νίκες για τον Πανιώνιο απέναντι στον Ολυμπιακό Β (2-0), με τους Πειραιώτες να παραμένουν δίχως νίκη για ένατο συνεχόμενο παιχνίδι, όντας προτελευταίοι στη βαθμολογία

Με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, ο Πανιώνιος επικράτησε με 2-0 του Ολυμπιακού Β, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Superbet League2.

Ο Πανιώνιος επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό του και κατάφερε να πάρει το προβάδισμα μόλις στο 13ο λεπτό. Ο Κράνινξ με βαθιά μπαλιά βρήκε τον Μούργο, ο οποίος κινήθηκε από τα αριστερά προς τον άξονα και με όμορφο αριστερό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ανοίγοντας το σκορ για τους τυπικά γηπεδούχους.

Στο 16' ο Ντίας δοκίμασε το πόδι του, χωρίς όμως να ανησυχήσει ιδιαίτερα τον Γεωργακόπουλο, που μπλόκαρε σταθερά. Ο Ολυμπιακός Β προσπάθησε να ισορροπήσει την κατάσταση, ωστόσο δυσκολευόταν να δημιουργήσει επικίνδυνες στιγμές μπροστά από την αντίπαλη εστία.

Στο 32' ο Παυλόπουλος έφτασε κοντά στο δεύτερο γκολ, όμως ο Τανούλης απομάκρυνε πάνω στη γραμμή την κεφαλιά του, έπειτα από σέντρα του Μούργου. Πέντε λεπτά αργότερα, ο τελευταίος βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση μετά από γύρισμα του Γκαντέλιο, αλλά το τελείωμά του πέρασε αρκετά πάνω από τα δοκάρια.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Πανιώνιος απείλησε δύο φορές, αρχικά με δυνατό σουτ του Ταβάρες και στη συνέχεια με κεφαλιά του Αυλωνίτη, με τον Γεωργακόπουλο να πραγματοποιεί ισάριθμες επεμβάσεις.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε ιδανικά για τους «κυανέρυθρους», οι οποίοι βρήκαν γρήγορα και δεύτερο τέρμα. Έπειτα από κομπίνα σε εκτέλεση κόρνερ του Μούργου, ο Ταβάρες εξαπέλυσε δυνατό δεξί σουτ έξω από την περιοχή, στέλνοντας την μπάλα στην αριστερή γωνία της εστίας για το 2-0.

Η σημαντικότερη ευκαιρία του Ολυμπιακού Β στην επανάληψη καταγράφηκε στο 61', όταν ο Σαντής βρέθηκε απέναντι από τον Κράνινξ, με τον τερματοφύλακα του Πανιωνίου να αντιδρά σωστά και να μπλοκάρει την προσπάθειά του.

Στο υπόλοιπο της αναμέτρησης, οι γηπεδούχοι διαχειρίστηκαν με άνεση το προβάδισμά τους, δεν επέτρεψαν στους φιλοξενούμενους να επιστρέψουν στη διεκδίκηση του αποτελέσματος και έφτασαν χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία στην τελική επικράτηση.

Οι συνθέσεις:

Πανιώνιος (Δημήτρης Κοροπούλης): Κράνινξ, Αυλωνίτης, Ζούλιας, Βενάρδος, Γκαντέλιο, Λιάσος, Ντίας (84' Στούπης), Παυλόπουλος (76' Μπαΐνοβιτς), Μούργος (76' Γεωργογιάννης), Ταβάρες (83' Χριστόπουλος), Μάναλης (65' Μόρσεϊ).

Ολυμπιακός Β (Άλβαρο Ρούμπιο): Γεωργακόπουλος, Γκοτζαμανίδης, Τανούλης, Ρέτσος (63' Ρολάκης), Μωυσιάδης