Χωρίς τέσσερις παίκτες ξεκίνησε η προετοιμασία του ΟΦΗ ενόψει Παναθηναϊκού

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Κρίζμανιτς, Κόντρο, Αποστολάκης, Χριστογεώργος είναι τραυματίες.

Μετ’ εμποδίων ξεκίνησε την Δευτέρα 16/11 η προετοιμασία για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, την Κυριακή 22/11 για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super Leaue4.

Κρίζμανιτς, Κόντρο, Αποστολάκης, Χριστογεώργος παρέμειναν εκτός προπόνησης συνεχίζοντας το πρόγραμμα φυσικοθεραπετίας για να ξεπεράσουν τους τραυματισμούς που αντιμετωπίζουνη.

Η ενημέρωση του ΟΦΗ

Ασκήσεις ευκινησίας, τεχνικής με μπάλα και κατοχής μπάλας σε μεγάλους χώρους περιλάμβανε η σημερινή (16/11) προπόνηση της ομάδας μας, με την οποία άρχισε η προετοιμασία ενόψει του αγώνα της Κυριακής (22/11) με τον Παναθηναϊκό.

Από την προπόνηση απουσίασαν οι διεθνείς, Θανάσης Ανδρούτσος, Κωνσταντίνος Κωστούλας, Γιάννης Θεοδοσουλάκης, Παύλος Καινουργιάκης και Θάνος Σιτμαλίδης, ενώ οι Kresimir Krismanic, Kenan Kodro, Νίκος Χριστογεώργος, Γιάννης Αποστολάκης και Μάνος Χνάρης ακολούθησαν πρόγραμμα φυσικοθεραπείας.

Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για αύριο, Τρίτη (17/11), στις 11:00.