Χουγκάζ: «Έχουμε την ποιότητα και το ταλέντο να προσαρμοστούμε – Θέλουμε τη νίκη στην Ισπανία»

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Ο Νίκος Χουγκάζ μίλησε για τη δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Μανρέσα, τη σημασία της νίκης στη μάχη της πρόκρισης, αλλά και τη δική του αγωνιστική κατάσταση.

Ο Νίκος Χουγκάζ αναφέρθηκε στις απαιτήσεις της αναμέτρησης με τη Μανρέσα, τονίζοντας πως ο ΠΑΟΚ διαθέτει την ποιότητα και το ταλέντο για να ανταποκριθεί στις δυσκολίες που θα συναντήσει στην Ισπανία.

Παράλληλα, ο Έλληνας φόργουορντ στάθηκε στη σημασία του αγώνα για την πρόκριση, ενώ μίλησε και για τη δική του αγωνιστική προσαρμογή.

Για το παιχνίδι με τη Μανρέσα:

«Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι στην Ισπανία, απέναντι σε μια ομάδα που παίζει με διαφορετικό τρόπο, οπότε θα πρέπει να προσαρμοστούμε αρκετά γρήγορα. Πιστεύω ότι έχουμε τις δυνατότητες και το ταλέντο να προσαρμοζόμαστε σε κάθε κατάσταση. Έχουμε αντιμετωπίσει ομάδες που παίζουν γρήγορα, άλλες που παίζουν αργά και νομίζω ότι διαθέτουμε την ποιότητα και το ταλέντο για να παίξουμε καλύτερα».

Για τη σημασία της αναμέτρησης στη μάχη της πρόκρισης:

«Όλα τα παιχνίδια είναι πολύ σημαντικά. Έχουμε κερδίσει τη Μανρέσα εδώ και θέλουμε να το ξανακάνουμε, ώστε να εξασφαλίσουμε τουλάχιστον την πρόκριση».

Για τη δική του αγωνιστική κατάσταση:

«Όσο περισσότερα παιχνίδια παίρνω και όσο περισσότερο χρόνο βρίσκομαι στο γήπεδο, νιώθω καλύτερα».