Παναθηναϊκός: Τότε επιστρέφουν οι διεθνείς στο Κορωπί

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Σταδιακά θα ενσωματωθούν στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού οι διεθνείς ποδοσφαιριστές του, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών τους με τις Εθνικές ομάδες.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη 17 Νοεμβρίου αναμένεται να επιστρέψουν στο Κορωπί οι Κοντούρης και Κάτρης, οι οποίοι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους με την Εθνική Ελπίδων και θα ενσωματωθούν στο πρόγραμμα της ομάδας.

Την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου δεν θα πραγματοποιηθεί προπόνηση, καθώς έχει προγραμματιστεί ρεπό για τους ποδοσφαιριστές του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Όσον αφορά τους υπόλοιπους διεθνείς, οι Τετέι, Σαλάχ-Εντίν και Ραστόντερ αναμένεται να επιστρέψουν στις προπονήσεις την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, ενώ μία ημέρα αργότερα, την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, θα ενσωματωθούν και οι Κάνγκουα και Πελίστρι.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Δανός τεχνικός θα έχει σταδιακά ξανά στη διάθεσή του τους διεθνείς ποδοσφαιριστές, προκειμένου να συνεχιστεί η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της επανέναρξης των αγωνιστικών υποχρεώσεων και της ιδιαίτερα απαιτητικής συνέχειας σε Ελλάδα και Ευρώπη.