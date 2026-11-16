Φίγκο: Στο προσκήνιο για την προεδρία της FIFA!

Η UEFA συνεχίζει την αναζήτηση του προσώπου που θα στηρίξει στις επερχόμενες εκλογές για την προεδρία της FIFA, με τον Λουίς Φίγκο να αποτελεί ένα από τα ονόματα που εξετάζονται.

Καθώς η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλησιάζει, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία δεν έχει ακόμη καταλήξει στην τελική της επιλογή. Η περίπτωση του Αρσέν Βενγκέρ φαίνεται πως δεν προχώρησε, καθώς ο ίδιος δεν ενδιαφέρθηκε να διεκδικήσει τη θέση.

Έτσι, οι άνθρωποι της UEFA στρέφουν πλέον την προσοχή τους σε εναλλακτικές λύσεις, με τον άλλοτε διεθνή Πορτογάλο Λουίς Φίγκο να βρίσκεται ανάμεσα στα πρόσωπα που έχουν πέσει στο τραπέζι.

Ωστόσο, σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, η συγκεκριμένη πρόταση δεν συγκεντρώνει την καθολική αποδοχή στο εσωτερικό της UEFA, γεγονός που δείχνει πως οι διεργασίες για την επιλογή του υποψηφίου παραμένουν ανοιχτές.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς η UEFA καλείται να πάρει τις αποφάσεις της για μια εκλογική αναμέτρηση που θα καθορίσει το μέλλον του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.