Ασταμάτητος ο Γιούρτσεβεν στη G League με 42 πόντους και ρεκόρ καριέρας!

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Εκπληκτική εμφάνιση από τον πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού, Ομέρ Γιούρτσεβεν, που έκανε θραύση στη G League με 42 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Μία εντυπωσιακή παράσταση έδωσε ο Ομέρ Γιούρτσεβεν στα παρκέ της G League, πραγματοποιώντας την κορυφαία επιθετικά εμφάνιση της καριέρας του στην αναπτυξιακή λίγκα του NBA.

Ο πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στη νίκη των Rio Grande Valley Vipers επί των Texas Legends με 105-97, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 42 πόντους, 11 ριμπάουντ, 2 κοψίματα, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 38 λεπτά συμμετοχής.

Ο 28χρονος Τούρκος ψηλός ήταν εξαιρετικά αποτελεσματικός, έχοντας 18/26 σουτ εντός παιδιάς και 5/5 βολές, σημειώνοντας νέο προσωπικό ρεκόρ πόντων στη G League.

Ο Γιούρτσεβεν, που μετά τη θητεία του στον Παναθηναϊκό πέρασε και από τη Ρεάλ Μαδρίτης, αγωνίζεται πλέον στη θυγατρική ομάδα των Χιούστον Ρόκετς, επιδιώκοντας να κερδίσει ξανά μία θέση στο NBA. Μάλιστα, στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια της σεζόν μετρά κατά μέσο όρο 22 πόντους και 7,5 ριμπάουντ.