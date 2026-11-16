Ελλαδάρα με Παυλίδη, παλεύει για την πρόκριση με Super Ενισχυμένη Απόδοση 3.90*!

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Μία φανέλα, ένα κοινό πάθος και ακόμη μία πρόκληση για τη γαλανόλευκη.

Το Ελλάδα – Σερβία φέρνει την Εθνική μπροστά σε μια απαιτητική εντός έδρας αναμέτρηση, όπου η συγκέντρωση και η αποτελεσματικότητα μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Στη Superbet, η αναμέτρηση συνοδεύεται από Super αποδόσεις* και ενισχυμένους συνδυασμούς με πρωταγωνιστές τον Βαγγέλη Παυλίδη και την ελληνική ομάδα!

Ελλάδα – Σερβία: Με τη δύναμη της έδρας και στόχο τη νίκη!

Για την Εθνική, ο έλεγχος της μεσαίας γραμμής και η σωστή κυκλοφορία της μπάλας αποτελούν βασικά ζητούμενα. Η υπομονή στην ανάπτυξη, οι κινήσεις χωρίς την μπάλα και η παρουσία στην αντίπαλη περιοχή μπορούν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για το γκολ.

Στην άλλη πλευρά του γηπέδου, η αμυντική συνοχή και η προσοχή στις μεταβάσεις θα έχουν τη δική τους σημασία απέναντι στις επιθετικές προσπάθειες των φιλοξενούμενων.

Στις Super αποδόσεις της Superbet, η Ελλάδα έχει το προβάδισμα:

Παυλίδης, ελληνική νίκη και περισσότερα κόρνερ στο 3.90*!

Ο Βαγγέλης Παυλίδης βρίσκεται στο επίκεντρο ενός Super Ενισχυμένου* συνδυασμού που συνδέει το σκοράρισμά του με το αποτέλεσμα και τα κόρνερ της αναμέτρησης:

Βαγγέλης Παυλίδης να σκοράρει.

Ελλάδα νίκη.

Ελλάδα περισσότερα κόρνερ.

Super Ενισχυμένη Απόδοση από 3.10 σε 3.90*!

Για την επιβεβαίωση απαιτούνται γκολ από τον Παυλίδη, νίκη της Ελλάδας και περισσότερα κόρνερ για τη γαλανόλευκη σε σχέση με τη Σερβία.

Νίκη της Εθνικής, κάρτες και κόρνερ σε ενισχυμένη απόδοση 2.75*!

Ο δεύτερος ενισχυμένος συνδυασμός της Superbet εστιάζει στην ομαδική παρουσία της Ελλάδας:

Ελλάδα νίκη.

Ελλάδα Over 0.5 κάρτες.

Ελλάδα Over 4.5 κόρνερ.

Ενισχυμένη απόδοση από 2.50 σε 2.75*!

Ο συγκεκριμένος συνδυασμός επιβεβαιώνεται με νίκη της Ελλάδας, τουλάχιστον μία κάρτα και τουλάχιστον πέντε κόρνερ για την ελληνική ομάδα.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

**Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.