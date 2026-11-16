«Στροφή» στη Μανρέσα για τον ΠΑΟΚ με ενθαρρυντικά νέα για Γκρέι και ερωτηματικό για Φόστερ

Ο ΠΑΟΚ αφήνει πίσω του τη νίκη στην Καρδίτσα και στρέφεται στην απαιτητική αναμέτρηση με τη Μανρέσα, με δύο ανοιχτά ζητήματα στο αγωνιστικό κομμάτι.

Η νίκη στην Καρδίτσα ανήκει πλέον στο παρελθόν για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος στρέφει όλη την προσοχή του στην αναμέτρηση της Τετάρτης (18/11) απέναντι στη Μανρέσα στην Ισπανία, θέλοντας να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα.

Ο Δικέφαλος μπαίνει σε μία ιδιαίτερα απαιτητική εβδομάδα, καθώς μετά την ευρωπαϊκή δοκιμασία απέναντι στην ισχυρή ισπανική ομάδα, ακολουθεί το Σάββατο το εντός έδρας ντέρμπι. Μάλιστα, οι «ασπρόμαυροι» θα επιστρέψουν στο γήπεδό τους έπειτα από τρεις διαδοχικές εκτός έδρας αναμετρήσεις, απέναντι σε Μπάλκαν, Καρδίτσα και Μανρέσα.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η απουσία του Τζέντι Όσμαν παραμένει δεδομένη, ωστόσο τα νέα για τον Ραϊκουάν Γκρέι είναι ενθαρρυντικά. Ο Αμερικανός, που ταλαιπωρήθηκε τις προηγούμενες ημέρες από ίωση και έμεινε εκτός από την αναμέτρηση στην Καρδίτσα, παρουσιάζει βελτίωση και συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες να τεθεί στη διάθεση του Αντρέα Τρινκιέρι για το παιχνίδι με τη Μανρέσα.

Αντίθετα, ένα ερωτηματικό υπάρχει γύρω από την κατάσταση του Μάρκους Φόστερ. Ο Αμερικανός γκαρντ αποκόμισε έναν μικροτραυματισμό από την αναμέτρηση με την Καρδίτσα, αποχωρώντας μάλιστα από το γήπεδο κουτσαίνοντας. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ελαφρύ διάστρεμμα, που δεν φαίνεται να εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία.

Ωστόσο, η σημερινή προπόνηση αναμένεται να ξεκαθαρίσει σε μεγάλο βαθμό την κατάστασή του και το κατά πόσο θα είναι σε θέση να ταξιδέψει κανονικά στην Ισπανία, με τον Τρινκιέρι να περιμένει τις οριστικές απαντήσεις ενόψει μιας δύσκολης και απαιτητικής αναμέτρησης.