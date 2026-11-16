Μπουένο για ΠΑΟΚ και Άρη: «Σωστά τα ονόματα που έχουν διαρρεύσει – Το πρόβλημα με το γήπεδο»

Ο CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο, επιβεβαίωσε σε μεγάλο βαθμό τις πληροφορίες για τα νέα franchises, ενώ αναφέρθηκε και στις προοπτικές του Άρη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον ΠΑΟΚ και τον Άρη παρουσιάζουν οι τοποθετήσεις του Τσους Μπουένο αναφορικά με τα νέα franchises της EuroLeague, με τον CEO της διοργάνωσης να επιβεβαιώνει σε μεγάλο βαθμό τα ονόματα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αλλά και να εξηγεί ποιο είναι το βασικό εμπόδιο στην περίπτωση των «κιτρινόμαυρων».

Μιλώντας στο Eurohoops, ο Μπουένο κλήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα της «Gazzetta dello Sport» σχετικά με τις ομάδες που διεκδικούν μόνιμη θέση στη διοργάνωση, ανάμεσα στις οποίες βρίσκεται και ο ΠΑΟΚ.

«Όσα έχουν διαρρεύσει και όλα τα ονόματα είναι λίγο-πολύ σωστά», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων.

Όπως εξήγησε, η EuroLeague εξετάζει τις δυνατότητες των συλλόγων σε αγωνιστικό και οικονομικό επίπεδο, αλλά και ως προς τις γηπεδικές εγκαταστάσεις τους, προκειμένου να διαπιστώσει ποιες ομάδες μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της διοργάνωσης.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τον ΠΑΟΚ, καθώς αποτελεί μια έμμεση επιβεβαίωση των πληροφοριών που τον συμπεριλαμβάνουν στους υποψήφιους για τα νέα franchises, χωρίς πάντως να σημαίνει ότι έχει ληφθεί οριστική απόφαση.

Το γηπεδικό ζήτημα του Άρη και η προοπτική για το μέλλον

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Μπουένο και στον Άρη, αναγνωρίζοντας το μέγεθος, την ιστορία και τη δυναμική του συλλόγου, αλλά ξεκαθαρίζοντας πως το γηπεδικό αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την παρουσία του στη EuroLeague.

«Ο Άρης έχει ένα εκπληκτικό brand, καταπληκτική βάση φιλάθλων, ιστορία, παράδοση και κουλτούρα. Έχει όλα όσα χρειάζονται για να αποτελέσει ένα μεγάλο franchise. Ωστόσο, υπάρχει ζήτημα με το γήπεδό του, καθώς δεν έχει χωρητικότητα 10.000 ή 9.000 θεατών.

Την τελευταία φορά που μίλησα μαζί τους, πριν από μερικές ημέρες, μου είπαν ότι μπορούν να αυξήσουν τη χωρητικότητα από περίπου 6.500 σε σχεδόν 8.000 θέσεις», ανέφερε.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτή την προοπτική συμμετοχής του Άρη στο μέλλον, τονίζοντας πως υπάρχει διάθεση συνεργασίας από την πλευρά της EuroLeague.

«Έχουν τις δικές τους προκλήσεις και θα ήθελα πολύ να συνεργαστούμε μαζί τους. Όπως είπα και προηγουμένως, αν δεν μπορεί να γίνει τώρα, να δούμε πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε ώστε να είναι οι επόμενοι.

Ο Άρης είναι αναμφίβολα ένα μεγάλο όνομα, μια μεγάλη ομάδα, ένας μεγάλος σύλλογος και θα θέλαμε, ίσως όχι τώρα, αλλά κάποια στιγμή, να βρίσκεται στη EuroLeague. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό».