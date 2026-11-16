Ασταμάτητος ο Χάρι Κέιν και με την Αγγλία - Ισοφάρισε στοιχειωμένο ρεκόρ του 1948

Ο Χάρι Κέιν συνεχίζει να γράφει ιστορία με την εθνική Αγγλίας. Όντας πλέον ο ρέκορντμαν συμμετοχών με τη φανέλα των «τριών λιονταριών» με 127 παιχνίδια, ο Άγγλος φορ ισοφάρισε ένα στοιχειωμένο ρεκόρ του 1948.
Στο «Metropolitano», ο 33χρονος επιθετικός έδωσε το προβάδισμα στην Αγγλίας με 1-0 απέναντι στην Ισπανία στο 45’, σκοράροντας σε έβδομο διαδοχικό εκτός έδρας παιχνίδι της αγγλικής ομάδας.
Ο τελευταίος Άγγλος διεθνής που το είχε καταφέρει ήταν ο Σερ Τομ Φίνεϊ, από τον Σεπτέμβριο του 1946 έως τον Μάιο του 1948.
Εβδομήντα έξι χρόνια μετά, ο Κέιν βρήκε δίχτυα στα εκτός έδρας ματς με Ανδόρα, Σερβία, Λετονία, Αλβανία, Τσεχία, Κροατία και Ισπανία.
7 - Harry Kane is only the second ever player to score in seven successive away appearances for England, after Tom Finney from September 1946 to May 1948. Heaven. https://t.co/zCuPRVtfHM— OptaJoe (@OptaJoe) November 15, 2026