Με 43 πόντους του «Luka Magic» οι Λέικερς άλωσαν και το Φοίνιξ

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Σε μια σεζόν... MVP για τον Λούκα Ντόντσιτς, ο Σλοβένος γκαρντ οδήγησε τους Λος Άντζελες Λέικερς σε ακόμη μια νίκη, αυτή τη φορά στην έδρα των Φοίνιξ Σανς με 131-123.

Oι Λέικερς μπήκαν με άγριες διαθέσεις στο ματς αφού προηγήθηκαν με 33-24 στην λήξη της πρώτης περιόδου, ενώ με επί μέρους 31-30 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο έκλεισαν το ημίχρονο στο +10 (64-54).

Στην τρίτη περίοδο οι «Λιμνάνθρωποι» ήταν καταιγιστικοί, έκαναν επί μέρους 40-26 και εκτόξευσαν την διαφορά στο +24 (104-80), μπαίνοντας με σαφέστατο προβάδισμα νίκης στην τελευταία περίοδο.

Στο τέταρτο δωδεκάλεπτο οι Λέικερς σήκωσαν τελείως το πόδι από το γκάζι και οι Σανς έκαναν επί μέρους 43-27, αγχώνοντας τους φιλοξενούμενους, που άντεξαν στο φινάλε και πανηγύρισαν ακόμη μια νίκη.

Με αυτό το αποτέλεσμα οι Λέικερς, βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 12-2, ενώ αντίθετα οι Φοίνιξ Σανς γνώρισαν την έβδομη ήττα τους την φετινή σεζόν και πλέον έχουν ρεκόρ 5-7.

Ο Λούκα Ντόντσιτς με 43 πόντους, 3 ριμπάουντ και 9 ασίστ ήταν για ακόμη μια φορά ο κορυφαίος των Λέικερς, ενώ για τους Σανς ξεχώρισε ο Κόλιν Γκιλέσπι με 26 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

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