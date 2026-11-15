Γκολάρα ο Μάγερ με την Κροατία! (vid)

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Με πρωταγωνιστή και σκόρερ στο τέλος τον Λόβρο Μάγερ η Κροατία νίκησε 2-1 την Τσεχία και θα αγωνιστεί στα μπαράζ παραμονής στην 1η κατηγορία του Nations League.

Ο διεθνής μέσος της ΑΕΚ, πέρασε στο ματς ως αλλαγή στο 74ο λεπτό αντικαθιστώντας τον Μπατούρινα και τρία λεπτά πριν την συμπλήρωσε των 90, σκόραρε χαρίζοντας το τρίποντο στην Χρβάτσκα.

Ο Μάγερ, έγινε κάτοχος της μπάλας μέσα στην περιοχή, γύρισε και εκτέλεσε με το δεξί πετυχαίνοντας ένα υπέροχο τέρμα επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Θυμίζουμε ότι ο Μάγερ παρ' ότι αποτελούσε σταθερά μέλος της εθνικής, σε αυτήν τη διακοπή ήταν εκτός των επιλογών και κλήθηκε εκτάκτως από τον Μπίλιτς λόγω του προβλήματος του Σούσιτς που ταλαιπωρείται από ίωση. Εν τέλει ο Μάγερ υπέγραψε τη νίκη της Κροατίας με ενέργεια υψηλής κλάσης...