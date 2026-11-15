Το έκανε και αυτό: Στο top3 των κορυφαίων πασέρ του NBA ο Λεμπρόν

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Ο «Βασιλιάς» έγραψε για ακόμη μια φορά ιστορία στο νικηφόρο 131-124 των Φιλαδέλφεια 76ερς απέναντι στους Ιντιάνα Πέισερς.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους, 6 ριμπάουντ και 11 ασίστ, όντας πλέον στην κορυφαία τριάδα των πασέρ στην ιστορία του NBA, ξεπερνώντας την επίδοση του Τζέισον Κιντ.

Συγκεκριμένα, ο 41χρονος φόργουορντ με την 11η ασίστ που μοίρασε στο ματς με τους Πέισερς, έφτασε συνολικά τις 12,092 ασίστ και ανέβηκε στην τρίτη θέση των all time πασέρ, προσπερνώντας τον Κιντ.

Στο αγωνιστικό σκέλος, οι Πέισερς δυσκόλεψαν αρκετά τους Σίξερς, όμως οι γηπεδούχοι έχουν τεράστια ποιότητα την φετινή σεζόν και στα κρίσιμα σημεία έκαναν την διαφορά φτάνοντας σε ακόμη μια νίκη.

Mε αυτή τη νίκη οι Φιλαδέλφεια 76ερς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 11-3, ενώ οι Ιντιάνα Πέισερς έπεσαν στο 5-9, αντιμετωπίζοντας από την αρχή της σεζόν αρκετά προβλήματα τραυματισμών.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης