Χωρίς Ριβς οι Λέικερς απέναντι στους Σανς

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Σημαντική απουσία για τους Λος Άντζελες Λέικερς, οι οποίοι δεν θα έχουν στην διάθεσή τους τον Όστιν Ριβς για την αναμέτρηση με τους Φοίνιξ Σανς.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς θα αναμετρηθούν απόψε εκτός έδρας με τους Φοίνιξ Σανς (23:00) και θέλουν να συνεχίσουν το νικηφόρο σερί τους (7 νίκες).

Όπως ανακοίνωσαν οι «Λιμνάθρωποι», ο Όστιν Ριβς θα μείνει εκτός λόγω ενός προβλήματος στην αριστερή φτέρνα, ενώ δεν θα αγωνιστεί και ο Κάμερον Καρ, ο οποίος είναι άρρωστος.

Αμφίβολη είναι η συμμετοχή των Μπρόνι Τζέιμς (ίωση), Κόλιν Σέξτον (ρήξη του δεξιού οφθαλμικού κόγχου) και Αντού Τιέρο (διάστρεμμα στον αριστερό αστράγαλο).

Τέλος, σημειώνεται πως στο απουσιολόγιο δεν βρίσκεται το όνομα του Λούκα Ντόντσιτς. Ο Σλοβένος είχε τραυματιστεί απέναντι στους Μιλγουόκι Μπακς, αλλά απέφυγε τα χειρότερα και έτσι θα τεθεί στην διάθεση του Τζέι Τζέι Ρέντικ.

Θυμίζουμε ότι μετά το αποψινό ματς, οι «Λιμνάνθρωποι» θα έχουν τέσσερα συνεχόμενα εντός έδρας ματς με Σάρλοτ Χόρνετς (18/11), Γιούτα Τζαζ (19/11, 24/11) και Σακραμέντο Κινγκς (21/11).