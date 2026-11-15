Από τον Σάντσο στον Μπενζεμά: 28 γνωστοί ποδοσφαιριστές χωρίς ομάδα (pics)

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Μεγάλα ονόματα του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου ποδοσφαίρου βρίσκονται στην αγορά των ελεύθερων, αναζητώντας τον επόμενο σταθμό της καριέρας τους. Ανάμεσά τους ποδοσφαιριστές με σπουδαίες παραστάσεις και σημαντική χρηματιστηριακή αξία.

Η μεταγραφική αγορά δεν κρύβει ευκαιρίες μόνο για τις ομάδες που είναι διατεθειμένες να ξοδέψουν εκατομμύρια. Υπάρχουν και ποδοσφαιριστές με σημαντική διαδρομή στα μεγαλύτερα πρωταθλήματα, οι οποίοι βρίσκονται χωρίς συμβόλαιο και μπορούν να αποτελέσουν ενδιαφέρουσες επιλογές.

Από παίκτες που κάποτε κόστισαν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ μέχρι έμπειρους διεθνείς που αναζητούν μια νέα ευκαιρία, η συγκεκριμένη λίστα περιλαμβάνει 28 διαφορετικές περιπτώσεις.

Δείτε παρακάτω τους 28 ποδοσφαιριστές, τις τελευταίες τους ομάδες και την εκτιμώμενη χρηματιστηριακή αξία τους