Παππάς: «Ο Άρης είναι πολύ δυνατός φέτος, δεν ήμασταν αντάξιοι του παιχνιδιού»

Ο Χρήστος Παππάς μίλησε μετά την ήττα στο Παλέ από τον Άρη (100-78), καθώς ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε αποβληθεί.

Ο βοηθός κόουτς του Ολυμπιακού ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου: «Συγχαρητήρια στον Άρη έπαιξε πολύ καλά, με πολλή ενέργεια. Δε φανήκαμε αντάξιοι του παιχνιδιού. Επιθετικά παίξαμε πολύ ασχημα και βιαστικά. Αυτή η βιαστικότητα πέρασε στην άμυνά μας.

Κάναμε 18 λάθη, δώσαμε 13 ασίστ, νούμερα πολύ δύσκολα να τα ξεπεράσεις. Δεν κυκλοφορήσαμε την μπάλα και αυτό δημιούργησε προβλήματα. Δεν είχαμε άλλους πόλους στην επίθεσή μας, πέρα από τον Φουρνιέ και τον Βεζένκοφ»

Όσον αφορά για την πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα, εκτός από τα ματς του Παναθηναϊκού, είπε: «Δεν είμαι αρμόδιος για να το απαντήσω αυτό. Σήμερα ο Άρης ήταν καλύτερος από εμάς. Εχει πολύ δυνατή έδρα, είναι πολύ δυνατός φέτος».