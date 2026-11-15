Ροναλντίνιο: Ο «μάγος» επέστρεψε στα 46 του μετά από 11 χρόνια! (vid)

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Έντεκα χρόνια μετά την τελευταία του επίσημη εμφάνιση, ο Ροναλντίνιο επιστρέφει στους αγωνιστικούς χώρους, φορώντας τη φανέλα της ιταλικής Ραβέννα, σε μία επιστροφή που έχει προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον

46 yaşındaki Ronaldinho, Seri C ekiplerinden Ravenna'nın Forli ile oynadığı karşılaşmada sahaya çıktı. https://t.co/Z0RNSrAxJp — TRT Spor (@trtspor) November 15, 2026

Ο άνθρωπος που έκανε εκατομμύρια φιλάθλους να αγαπήσουν το ποδόσφαιρο επιστρέφει στη δράση. Στα 46 του χρόνια, ο Ροναλντίνιο φορά ξανά το αγαπημένο του νούμερο 10, αυτή τη φορά για λογαριασμό της Ραβέννα, ομάδας της τρίτης κατηγορίας της Ιταλίας.

Η τελευταία του επίσημη συμμετοχή ήταν το 2015 με τη Φλουμινένσε.

Ο προπονητής της Ραβέννα, Αντρέα Μαντορλίνι, επιβεβαίωσε ότι ο Ροναλντίνιο θα ξεκινήσει βασικός, με τον χρόνο συμμετοχής του να καθορίζεται από τη φυσική του κατάσταση.

Ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας του 2005 έχει μπροστά του και μία ιδιαίτερη πρόκληση, καθώς μετρά 299 επίσημα γκολ στην καριέρα του και αναζητά το 300ό.

Στην πρώτη του προπόνηση με τη νέα ομάδα, ο Βραζιλιάνος πρόσφερε ήδη στιγμές από την παλιά του μαγεία, δημοσιεύοντας μάλιστα βίντεο με το σχόλιο: «Θα πουν ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη».

Γιατί μπορεί τα χρόνια να πέρασαν, αλλά η μπάλα στα πόδια του Ροναλντίνιο εξακολουθεί να έχει κάτι ξεχωριστό.