Ναϊνγκολάν: Αντιμέτωπος με δύο χρόνια φυλάκισης – «Χρειαζόμουν χρήματα»

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Στο δικαστήριο των Βρυξελλών βρέθηκε ο Ρατζά Ναϊνγκολάν, κατηγορούμενος για ξέπλυμα χρήματος ύψους 105.500 ευρώ. Η εισαγγελία ζητά διετή φυλάκιση, ενώ ο πρώην διεθνής Βέλγος αρνείται ότι διέπραξε αδίκημα.

Αντιμέτωπος με μία από τις δυσκολότερες περιόδους της ζωής του βρίσκεται ο Ρατζά Ναϊνγκολάν, με τον άλλοτε αστέρα της Ρόμα και της Ίντερ να εμφανίζεται την Παρασκευή (13/11) ενώπιον του δικαστηρίου των Βρυξελλών, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την εμπλοκή του σε υπόθεση ξεπλύματος χρήματος.

Όπως αναφέρει το βελγικό μέσο BRUZZ, η εισαγγελία έχει ζητήσει ποινή φυλάκισης δύο ετών και χρηματική ποινή για τον 38χρονο μέσο.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται 105.500 ευρώ, τα οποία φέρεται να έλαβε σε μετρητά από τον Νασρ-Εντίν Σεκάκι, αδελφό του Ασράφ Σεκάκι, και στη συνέχεια να επέστρεψε σε επτά δόσεις, καταθέτοντάς τα στον τραπεζικό λογαριασμό της μητέρας τους.

Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι τα χρήματα προέρχονταν από παράνομες δραστηριότητες. Ο Ναϊνγκολάν δεν κατηγορείται για συμμετοχή στη διακίνηση ναρκωτικών ή για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, αλλά για την προέλευση και τη διαχείριση των συγκεκριμένων χρημάτων.

«Δεν πίστευα ότι έκανα κάτι λάθος»

Ο ίδιος αρνήθηκε ότι γνώριζε την προέλευση των χρημάτων, εξηγώντας πως αντιμετώπιζε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες μετά το διαζύγιό του.

«Δανείστηκα χρήματα επειδή οι λογαριασμοί μου είχαν μπλοκαριστεί και τα επέστρεψα. Δεν πίστευα ότι έκανα κάτι λάθος. Χρειαζόμουν χρήματα για τον τρόπο ζωής μου», υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου.

Αναφερόμενος στον άνθρωπο από τον οποίο δανείστηκε, δήλωσε:

«Πίστευα ότι τα χρήματα ήταν νόμιμα, από κατασκευαστικά έργα. Δεν έχω ρωτήσει ποτέ κάποιον με τι ασχολείται. Αν κάποιος με σέβεται, τον σέβομαι κι εγώ».

Σύμφωνα με το βελγικό TVL, η υπεράσπισή του επικαλέστηκε τη σημαντική μείωση των αποδοχών του μετά την επιστροφή του στο Βέλγιο, αλλά και τις οικονομικές υποχρεώσεις που προέκυψαν από το διαζύγιό του, μεταξύ των οποίων μηνιαία διατροφή 45.000 ευρώ.

Οι δικηγόροι του ζητούν την πλήρη απαλλαγή του, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε πως ενδεχομένως διαχειριζόταν χρήματα παράνομης προέλευσης.

Η δίκη συνεχίζεται στις 27 Νοεμβρίου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εκδοθεί απόφαση για την ενοχή ή την αθωότητά του.