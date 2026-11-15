Επίδειξη δύναμης στην πρεμιέρα του ο Ζβέρεφ

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Ο Σάσα Ζβέρεφ ξεκίνησε την πορεία του στο Τορίνο με striaght sets νίκη επί του «πρωτάρη» Ραφαέλ Χόδαρ.

Εξαιρετικός ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο, ξεπέρασε το εμπόδιο του 20χρονου Ισπανού (Νο.10) με 6-4, 6-4 σε 87 λεπτά και έβαλε βάσεις πρόκρισης στα ημιτελικά του ATP Finals.

O 29χρονος Γερμανός έχει ήδη εξασφαλίσει το year-end No.1 και ελπίζει να κλείσει την ονειρεμένη σεζόν του φεύγοντας νικητής από τη διοργάνωση για τρίτη φορά στην καριέρα του.

Ο Χόδαρ, από την πλευρά του, που μπήκε στο Top 10 του κόσμου σε... χρόνο-ρεκόρ, κάνει το ντεμπούτο του στο ATP Finals.

Η δράση συνεχίζεται απόψε στο John McEnroe Group, καθώς στις 21.30 (Cosmote Sport 6) θα μονομαχήσουν Μπεν Σέλτον και Αρτούρ Φις.