Ντε Μπρόινε: Φουντώνουν τα σενάρια αποχώρησης από τη Νάπολι – Οι αποκαλύψεις της συζύγου του

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Οι δηλώσεις της Μισέλ Ντε Μπρόινε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η οικογένειά της στη Νάπολη και την επιθυμία επιστροφής στο Βέλγιο ενισχύουν τη συζήτηση γύρω από το μέλλον του Βέλγου μέσου.

Νέα δεδομένα στη συζήτηση για το μέλλον του Κέβιν Ντε Μπρόινε δημιουργούν οι αποκαλύψεις της συζύγου του, Μισέλ, η οποία περιέγραψε τις δυσκολίες της οικογενειακής τους ζωής στη Νάπολη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στο Βέλγιο.

Σε δηλώσεις της στο βελγικό NINA, τις οποίες αναπαρήγαγε το Transfer News Live, η Μισέλ εξήγησε πως η τεράστια αναγνωρισιμότητα του συζύγου της έχει περιορίσει σημαντικά την καθημερινότητά τους.

«Ο Κέβιν ζει μια πολύ περιορισμένη ζωή στη Νάπολη. Δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστο γι' αυτόν. Επιπλέον, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα μαζί ως οικογένεια μέσα στην πόλη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια συνέκρινε τη ζωή στην Ιταλία με τα χρόνια που πέρασαν στο Μάντσεστερ:

«Στο Μάντσεστερ ήταν διαφορετικά. Εκεί που μέναμε, ο κόσμος μάς είχε δει τόσες φορές, ώστε η παρουσία μας δεν αποτελούσε πια κάτι ιδιαίτερο. Μπορούσαμε να βγούμε από το σπίτι χωρίς να μας τραβήξει κανείς ούτε μία φωτογραφία. Στη Νάπολη αυτό είναι αδύνατο».

Η επιστροφή στο Βέλγιο και η οικογένεια

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αποκάλυψη ότι το ζευγάρι συζητά ολοένα και συχνότερα την επιστροφή στην πατρίδα του.

«Φυσικά και σκεφτόμαστε μαζί το μέλλον. Και όλο και πιο συχνά λέμε ο ένας στον άλλον: “Θα ζήσουμε εδώ, στο Λίμπουργκ. Όσο πιο σύντομα επιστρέψουμε, τόσο το καλύτερο”».

Η Μισέλ έδωσε, μάλιστα, ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά τους:

«Κάποια στιγμή το ποδόσφαιρο παύει να είναι προτεραιότητα. Έχεις πετύχει τα πάντα, έχεις κάνει τα πάντα. Γιατί τότε να αναστατώσεις τη ζωή των παιδιών σου;».

Οι δηλώσεις αυτές τροφοδοτούν τα σενάρια πιθανής αποχώρησης του Ντε Μπρόινε από τη Νάπολι, καθώς αναδεικνύουν έναν σημαντικό οικογενειακό παράγοντα που ενδέχεται να επηρεάσει τις μελλοντικές αποφάσεις του.

Προς το παρόν, πάντως, η επιθυμία επιστροφής στο Βέλγιο δεν ισοδυναμεί με απόφαση μεταγραφής ή άμεσης αποχώρησης από τη Νάπολι.