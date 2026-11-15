Πατέρας Ντόρσεϊ για Κόντσαρ: «Υπάρχουν πολλά πράγματα που ο κόσμος δεν ξέρει»

Ο πατέρας του Τάιλερ Ντόρσεϊ, Τζέριντ, σχολίασε με αινιγματικό τρόπο την υπόθεση Κόντσαρ στον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα απρόσμενο ζήτημα στο ενεργό ρόστερ του, το οποίο αφορά τον Τζον Κόντσαρ. Ο Αμερικανός εξέφρασε στους ανθρώπους της ομάδας τον προβληματισμό του για την προσαρμογή του στον σύλλογο και την αγωνιστική του εικόνα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει με δική του πρωτοβουλία, μόλις έναν μήνα μετά τη μεταγραφή του στον Πειραιά.

Η εξέλιξη προκάλεσε γρήγορα συζητήσεις στα social media, κυρίως στην πλατφόρμα Χ. Αρκετοί χρήστες αναρωτήθηκαν τι μπορεί να σκέφτηκε ο Κόντσαρ και ποιοι λόγοι ενδέχεται να τον έφεραν σε αυτή την θέση.

Μία από τις σχετικές αναρτήσεις συγκέντρωσε και την απάντηση του Τζέριντ, πατέρα του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Στο σχόλιό του, ο πατέρας του Τάιλερ ανέφερε πως υπάρχουν πολλά που ο κόσμος δεν γνωρίζει, προσθέτοντας ότι ο φανατισμός μπορεί να εμποδίσει κάποιον να διακρίνει την αλήθεια. Η αινιγματική τοποθέτηση δεν άργησε να γίνει αντικείμενο συζήτησης.

«Όλα έχουν να κάνουν με τον έλεγχο της αφήγησης και του τρόπου με τον οποίο παρουσιάζονται τα γεγονότα. Υπάρχουν πολλά πράγματα που ο κόσμος δεν γνωρίζει. Η αλήθεια πάντα θα περνάει πάνω από το κεφάλι ενός φανατικού. Σκεφτείτε μόνοι σας», έγραψε ο Τζέριντ Ντόρσεϊ.