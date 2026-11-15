Συναγερμός στην Μπάγερν με Αλφόνσο Ντέιβις

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Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι άνθρωποι της Μπάγερν Μονάχου, αφού ο Αλφόνσο Ντέιβις αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού από την αναμέτρηση του Καναδά με την Γουατεμάλα (3-2).

Ο αριστερός μπακ της Μπάγερν Μονάχου, παραπονέθηκε για ενοχλήσεις και αποχώρησε στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης, προκαλώντας ανησυχία σε Καναδά και Γερμανία.

Πλέον, ο Αλφόνσο Ντέιβις θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει για να φανεί ο ενδεχόμενος χρόνος της απουσίας του.

Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής, μέχρι στιγμής την φετινή σεζόν έχει καταγράψει 15 συμμετοχές με την φανέλα της Μπάγερν, έχοντας στο ενεργητικό του τρία γκολ και τρεις ασίστ.