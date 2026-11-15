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Συναγερμός στην Μπάγερν με Αλφόνσο Ντέιβις

Ποδόσφαιρο
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Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι άνθρωποι της Μπάγερν Μονάχου, αφού ο Αλφόνσο Ντέιβις αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού από την αναμέτρηση του Καναδά με την Γουατεμάλα (3-2).

Ο αριστερός μπακ της Μπάγερν Μονάχου, παραπονέθηκε για ενοχλήσεις και αποχώρησε στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης, προκαλώντας ανησυχία σε Καναδά και Γερμανία.

Πλέον, ο Αλφόνσο Ντέιβις θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει για να φανεί ο ενδεχόμενος χρόνος της απουσίας του.

Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής, μέχρι στιγμής την φετινή σεζόν έχει καταγράψει 15 συμμετοχές με την φανέλα της Μπάγερν, έχοντας στο ενεργητικό του  τρία γκολ και τρεις ασίστ.

Συναγερμός στην Μπάγερν με Αλφόνσο Ντέιβις