Παρεξήγηση Ντε Λα Φουέντε με Τούχελ: «Δεν είμαστε ρατσιστές»

Ο Γερμανός προπονητής, μιλώντας πριν την αναμέτρηση των δύο ομάδων για την 6η αγωνιστική των ομίλων του Nations League, σχολίασε το πρωτόκολλο κατά του ρατσισμού, προκαλώντας την αντίδραση του ομοσπονδιακού προπονητή της Ισπανίας.
«Δεν υπάρχει ρατσισμός εδώ, κανείς μας δεν είναι ρατσιστής. Πηγαίνετε να το πείτε στον Τόμας», ανέφερε σε έντονο ύφος ο ομοσπονδιακός προπονητής της Ισπανίας, δείχνοντας την ενόχλησή του για την ατάκα του Τούχελ.
Ο προπονητής της Αγγλίας, ωστόσο θέλησε να χαμηλώσει τους τόνους, τονίζοντας ότι ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε παρερμήνευσε τα λεγόμενά του θέλοντας να δημιουργήσει σύγχυση από το πουθενά.
«Ποτέ δεν μίλησα για ρατσισμό στην Ισπανία, απλά απάντησα ευγενικά σε μία ερώτηση. Ποτέ δεν προσδοκώ ρατσισμό, τα αποδυτήρια είναι το πιο αντι-ρατσιστικό μέρος στον κόσμο. Δημιουργείτε σύγχυση από το πουθενά», ανέφερε ο Τούχελ.
Luis de la Fuente, sobre el racismo en el fútbol español: "En España no hay racismo. Coges y se lo dices a Thomas Tuchel". "Así de contundente. En España no hay racismo. Ninguno somos racistas, como en Inglaterra". https://t.co/fKAky2qIk4— Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) November 14, 2026
Thomas Tuchel: " I never talked about racism in Spain. I answered a question politely about what happens. "I never expect racism, and the dressing room is the most anti-racist place on earth. And that's exactly how it works. You create a lot of confusion for absolutely nothing."— Hayters TV (@HaytersTV) November 14, 2026