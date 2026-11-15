Παρεξήγηση Ντε Λα Φουέντε με Τούχελ: «Δεν είμαστε ρατσιστές»

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Μια δήλωση του ομοσπονδιακού προπονητή της Αγγλίας, Τόμας Τούχελ πριν το ματς με την Ισπανία, έφερε την αντίδραση του Λουίς Ντε Λα Φουέντε.

Ο Γερμανός προπονητής, μιλώντας πριν την αναμέτρηση των δύο ομάδων για την 6η αγωνιστική των ομίλων του Nations League, σχολίασε το πρωτόκολλο κατά του ρατσισμού, προκαλώντας την αντίδραση του ομοσπονδιακού προπονητή της Ισπανίας.

«Δεν υπάρχει ρατσισμός εδώ, κανείς μας δεν είναι ρατσιστής. Πηγαίνετε να το πείτε στον Τόμας», ανέφερε σε έντονο ύφος ο ομοσπονδιακός προπονητής της Ισπανίας, δείχνοντας την ενόχλησή του για την ατάκα του Τούχελ.

Ο προπονητής της Αγγλίας, ωστόσο θέλησε να χαμηλώσει τους τόνους, τονίζοντας ότι ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε παρερμήνευσε τα λεγόμενά του θέλοντας να δημιουργήσει σύγχυση από το πουθενά.

«Ποτέ δεν μίλησα για ρατσισμό στην Ισπανία, απλά απάντησα ευγενικά σε μία ερώτηση. Ποτέ δεν προσδοκώ ρατσισμό, τα αποδυτήρια είναι το πιο αντι-ρατσιστικό μέρος στον κόσμο. Δημιουργείτε σύγχυση από το πουθενά», ανέφερε ο Τούχελ.

Luis de la Fuente, sobre el racismo en el fútbol español: "En España no hay racismo. Coges y se lo dices a Thomas Tuchel". "Así de contundente. En España no hay racismo. Ninguno somos racistas, como en Inglaterra". https://t.co/fKAky2qIk4 — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) November 14, 2026