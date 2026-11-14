Οι Πορτογάλοι τον Κριστιάνο τίμησαν, όμως οι Δανοί δεν το εκτίμησαν και έριξαν εκτός έδρας 4άρα στο πρώτο ματς της μετά-CR εποχής (1-4).

Σε ένα ματς ιστορικής σημασίας, οι συμπαίκτες του Κριστιάνο Ρονάλντο στάθηκαν κατώτεροι των περιστάσεων. Η Πορτογαλία τίμησε τον κορυφαίο σκόρερ [146] και πρώτο σε συμμετοχές [234] στην ιστορία της Εθνικής ομάδας, όμως μέσα στο γήπεδο διασύρθηκε από την Δανία στο Municipal της Μπράγκα (1-4). Δεν έκανε σχεδόν τίποτα επιθετικά η ομάδα του Ζόρζε Ζεσούς, που τουλάχιστον με έναν βαθμό την τελευταία αγωνιστική, σφραγίζει το Νο1 του Group4 στο League A.

Με την Νορβηγία να έχει νικήσει νωρίτερα την ουραγό του ομίλου, Ουαλία (3-1), η Δανία χρειαζόταν αποτέλεσμα για να κρατηθεί στη 2η θέση, μπήκε με θράσος και τελικά το πήρε με εντυπωσιακό τρόπο. Σε ένα πρώτο μέρος που ήταν καλύτερη, προηγήθηκε στο 43’ με άπιαστο πέναλτι του Χόιμπιεργκ έπειτα από χέρι του Ρουμπέν Ντίας έπειτα από κεφαλιά του Χόιλουντ και στο ξεκίνημα της επανάληψης (50’) ο επιθετικός της Νάπολι με σούπερ πλασέ στην κίνηση έπειτα από σέντρα του Ντάμσγκααρντ έκανε το 0-2.

Ο Χόιλουντ ήταν πλέον hot και στο 57’ πέρασε την ντρίμπλα και με το κακό του, δεξί, έστειλε «ρουκέτα» στην απέναντι γωνία ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 0-3. Δυστυχώς για την Πορτογαλία, που είχε 4x4 στις πρώτες αγωνιστικές, δεν τελείωσε εκεί αφού στο 75’ δίχτυα βρήκε και ο σέντερ-μπακ, Άντερσεν, με κεφαλιά. Το τελικό 1-4 με το γκολ της τιμής διαμόρφωσε στο 93' ο Μπερνάρντο Σίλβα. Πλέον η Δανία έχει και μαθηματικές ελπίδες για την πρώτη θέση στο group.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα

LEAGUE A

Group4

Πορτογαλία - Δανία 0-4

Νορβηγία - Ουαλία 3-1

LEAGUE B

Group2

Β. Ιρλανδία - Ουκρανία 1-0

Γεωργία - Ουγγαρία 0-2

Group3

Αυστρία - Ιρλανδία 1-0

Κόσοβο - Ισραήλ 0-0

Group4

Ρουμανία - Πολωνία 2-1

Σουηδία - Βοσνία/Ερζεγοβίνη 3-2