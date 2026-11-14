Oυίλιαμς για τον απολογισμό του Ρέντικ μετά το 11-2 των Λέικερς: «Θα νόμιζε κανείς ότι είμαστε τελευταίοι»

Ο Ζάιαρ Ουίλιαμς σε δηλώσεις του μίλησε για τον απολογισμό που έκανε ο Τζέι Τζέι Ρέντικ για την σεζόν μέχρι τώρα, τονίζοντας πως αν το έβλεπε κανείς θα πίστευε ότι οι Λέικερς είναι τελευταίοι.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς έχουν ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν, μετρώντας 11 νίκες και μόλις 2 ήττες, ωστόσο ο Τζέι Τζέι Ρέντικ ξεκαθάρισε πως υπάρχουν ακόμη αρκετά περιθώρια βελτίωσης.

Ο προπονητής των «Λιμνανθρώπων» έκανε γνωστό ότι το τεχνικό επιτελείο πραγματοποίησε εκτενή ανάλυση της απόδοσης της ομάδας, παρουσιάζοντας στους παίκτες τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά στοιχεία του παιχνιδιού τους.

«Θέλαμε να αφιερώσουμε τη ημέρα σε μία συνολική αξιολόγηση. Ζητήσαμε από το τμήμα ανάλυσης να εξετάσει αρκετά ζητήματα που μας προβλημάτιζαν. Περάσαμε περίπου μιάμιση ώρα το πρωί αναλύοντας τα δεδομένα και στη συνέχεια κάναμε μία παρουσίαση στους παίκτες για όσα κάνουμε καλά και όσα πρέπει να βελτιώσουμε» ανέφερε στο «Infanity TV».

Και συνέχισε: «Είχα περίπου 20 πράγματα που ήθελα να εξετάσουμε, ενώ οι συνεργάτες μου είχαν άλλα 20 σχετικά με την άμυνα. Το τμήμα ανάλυσης ετοίμασε μία παρουσίαση 21 σελίδων. Στην επίθεση θέλουμε να είμαστε οργανωμένοι, ανιδιοτελείς και να αξιοποιούμε τα πλεονεκτήματα που δημιουργούμε. Στην άμυνα θέλουμε οργάνωση, τρομερή σωματική δύναμη και ασταμάτητη προσπάθεια. Όλα όσα παρουσιάζουμε στους παίκτες συνδέονται με την ταυτότητα που θέλουμε να έχει η ομάδα».

Από την πλευρά του, ο Ζάιαρ Ουίλιαμς αποκάλυψε πως η παρουσίαση του κόουτς ήταν ιδιαίτερα αυστηρή, παρά την εξαιρετική εκκίνηση της ομάδας.

«Ήταν μία πολύ καλή διαδικασία. Υπήρχαν πολλά θετικά, αλλά και πολλά πράγματα που πρέπει να διορθώσουμε. Βρισκόμαστε στην πρώτη θέση της Δύσης, αλλά με βάση όσα μας έδειξαν, θα νόμιζες ότι είμαστε σχεδόν τελευταίοι.

Αυτό μας βοηθά να παραμένουμε προσγειωμένοι. Είναι θετικό να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ακόμη μεγάλα περιθώρια βελτίωσης, παρά το πόσο καλά τα πηγαίνουμε. Ελπίζω να διορθώσουμε αυτά τα πράγματα στο επόμενο παιχνίδι με το Φοίνιξ» υπογράμμισε.