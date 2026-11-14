Κάρικ προς τους φίλους της Γιουνάιτεντ: «Αυτή η αγάπη δεν πεθαίνει ποτέ»

Με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποχαιρέτησε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τον κόσμο της ο Μάικλ Κάρικ.

Στην ανάρτησή του ευχαριστεί τους οπαδούς, τους ποδοσφαιριστές και το προσωπικό του συλλόγου, ενώ τονίζει πως η αγάπη του για την ομάδα παραμένει αναλλοίωτη παρά τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Μαίκλ Κάρικ:

«Είχα το τεράστιο προνόμιο να ηγηθώ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, της ποδοσφαιρικής ομάδας που αγαπώ».

Υπάρχουν πολύ λίγοι που έχουν το προνόμιο να το ζουν και να το νιώθουν αυτό, και γι’ αυτό είμαι απίστευτα ευγνώμων. Αυτό συνοδεύεται από τεράστια ευθύνη, και το να βρίσκεσαι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, πρέπει να καταλάβεις ακριβώς τι σημαίνει αυτό. Είναι διαφορετικό από οπουδήποτε αλλού. Τελικά, πρέπει να προσπαθείς να είσαι ο καλύτερος, αλλά υπάρχει μια κουλτούρα, υπάρχουν αξίες και υπάρχουν συμπεριφορές με τις οποίες πρέπει να ζεις και οι οποίες πρέπει να γίνονται σεβαστές, να χτίζονται σε βάθος χρόνου.

Είναι ένας μοναδικός ποδοσφαιρικός σύλλογος, με ουσία και ιστορία που δεν μπορούν να αγνοηθούν. Αυτό με ενέπνεε κάθε μέρα. Θέλω να ευχαριστήσω απεριόριστα τους οπαδούς. Πρέπει να πω ότι είναι μια ξεχωριστή και σπάνια γενιά. Περάσαμε φανταστικές στιγμές φέτος, στιγμές που όλοι θα θυμόμαστε. Το καλύτερο πράγμα στο να βρίσκομαι στη θέση μου ήταν να βλέπω τόσους πολλούς από εσάς να χάνεστε στο συναίσθημα αυτών των στιγμών, φεύγοντας από το γήπεδο θέλοντας να επιστρέψετε την επόμενη φορά. Ήθελα απλώς να σας δώσω κάτι πίσω. Αυτή η αγάπη δεν πεθαίνει ποτέ.

Ξέρω ότι τα αποτελέσματα δεν ήταν τα καλύτερα τελευταία, αλλά μου δώσατε αγάπη και υποστήριξη μόνο σε στιγμές που το πιο εύκολο πράγμα που μπορούσα να κάνω, και αυτό που οι περισσότεροι άνθρωποι καταλήγουν να κάνουν, θα ήταν να κάνουν τα στραβά μάτια. Αυτό αξίζει περισσότερο από μία ή δύο νίκες. Αυτό σε κάνει αυτό που είσαι. Γι’ αυτό ερωτεύτηκα αυτόν τον σύλλογο πριν από τόσα χρόνια.

Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στην τεχνική μου ομάδα. Μου έδωσαν ό,τι είχαν, κάθε μέρα, και δεν θα μπορούσα να ζητήσω περισσότερα. Είμαι απίστευτα ευγνώμων για την αφοσίωση, τη σκληρή δουλειά και την υποστήριξή σας σε όλο αυτό το ταξίδι.

Σε όλο το προσωπικό που εργάζεται στα παρασκήνια, σας ευχαριστώ για όλα όσα κάνετε για αυτόν τον ποδοσφαιρικό σύλλογο. Μεγάλο μέρος της δουλειάς σας περνάει απαρατήρητο, αλλά ποτέ δεν παραβλέπεται.

Και στους παίκτες, σας ευχαριστώ για τις προσπάθειές σας και για τις στιγμές που μοιραστήκαμε. Σας εύχομαι την μεγαλύτερη επιτυχία για το μέλλον. Δεν θέλω τίποτα άλλο παρά επιτυχία για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Αυτός ο σύλλογος ήταν ένα τόσο σημαντικό κομμάτι της ζωής μου και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ.

Θα είμαι πάντα περήφανος που έπαιξα τον ρόλο μου και θέλω πάντα το καλύτερο για αυτόν. Θα είμαι εκεί να σας στηρίζω από εδώ και στο εξής, παρακολουθώντας από τις κερκίδες, χειροκροτώντας τα παιδιά.

Μάικλ».