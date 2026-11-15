Δουβίκας: «Στην Κόμο βρήκα την υποστήριξη που δεν είχα ποτέ»

Ο Τάσος Δουβίκας παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη στην ιστοσελίδα της Κόμο, μιλώντας για την εμπειρία του στην ιταλική ομάδα και την πρώτη του σεζόν στο Champions League.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το πόσο έχει βελτιωθεί από τότε που βρίσκεται στην Κόμο: «Νομίζω ότι έχω ωριμάσει με πολλούς τρόπους. Το προπονητικό επιτελείο με έχει βοηθήσει πολύ. Σε κανέναν άλλο σύλλογο στην καριέρα μου δεν είχα την υποστήριξη που έχω εδώ. Υπάρχουν πολλοί καλοί προπονητές, με πρώτο και καλύτερο τον Φάμπρεγας. Ξέρουμε πόσο φιλόδοξος είναι και όλοι με έχουν βοηθήσει να γίνω αυτός που είμαι σήμερα».

Για το τι σημαίνει η Κόμο για εκείνον: «Το να βρίσκομαι εδώ είναι σαν να είμαι μέλος μιας οικογένειας. Χαίρομαι που βρίσκομαι καθημερινά σε επαφή με τους συμπαίκτες μου και αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα για έναν ποδοσφαιριστή».

Για τους στόχους της ομάδας και τη δική του συνεισφορά: «Το πρώτο πράγμα είναι να πετύχουμε τους στόχους μας σε όλους τους τομείς. Θα προσπαθήσω να συνεισφέρω σε κάθε αγώνα. Είναι σημαντικό για μένα να βοηθάω την ομάδα, αλλά και τον εαυτό μου και τους άλλους, μέσα από τους στόχους και την τοποθέτησή μου».

Για το ντεμπούτο του στο Champions League: «Ήταν ένα αδιανόητο συναίσθημα, το καλύτερο που έχω νιώσει ποτέ σε γήπεδο. Ακολούθησε και μια εξαιρετική εμφάνιση. Ήταν μία από εκείνες τις ημέρες που θα θυμάσαι για πάντα, με συναισθήματα που θα σου μείνουν ανεξίτηλα».

Για τη ζωή στην πόλη του Κόμο: «Υπάρχει τόση ομορφιά εδώ. Αγαπώ την πόλη, τους οπαδούς και τον σύλλογο. Όλοι στον κόσμο πρέπει να επισκεφθούν το Κόμο και ένας από τους στόχους του συλλόγου είναι να φέρει όσο το δυνατόν περισσότερους τουρίστες. Μου αρέσει να περπατάω».

Για το προσωνύμιο «Ποσειδώνας»: «Αφού είμαι Έλληνας θεός, είναι ωραίο να με αποκαλούν έτσι».

Για την οικογένειά του και το νέο μέλος που περιμένουν: «Η γυναίκα μου είναι πολύ σημαντική για μένα. Σύντομα θα έχουμε ένα νέο μέλος στην οικογένειά μας».