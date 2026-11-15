Ρεπόρτερ Σπερς: «Δεν βλέπω σενάριο όπου ο Τζόουνς Γκαρσία καταλήγει στον Ολυμπιακό»

Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Το όνομα του Ντέιβιντ Τζόουνς Γκαρσία απασχολεί για ακόμη μια φορά το μεταγραφικό ρεπορτάζ της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού, ωστόσο γνωστός ρεπόρτερ των Σαν Αντόνιο Σπερς, αποκλείει το ενδεχόμενο μεταγραφής.

Ο Ντάστι Γκάρζα, με ανάρτησή του στο «X», σχολίασε τα μεταγραφικά σενάρια γύρω από τον 24χρονο γκαρντ και τον Ολυμπιακό, τονίζοντας ότι ο Αμερικανός καλαθοσφαιριστής θέλει να παραμείνει στο NBA.

Ο ρεπόρτερ των Σπερς, μάλιστα αναφέρει ότι για τον Τζόουνς Γκαρσία υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες του NBA, ενώ αναφέρει και σχόλια φιλάθλων του Παναθηναϊκού.

«Δεν μπορώ απλώς να δω ένα σενάριο όπου αυτό συμβαίνει, παιδιά. Ο Ντέιβιντ Τζόουνς Γκαρσία θέλει να παίξει στο NBA. Άλλες ομάδες του NBA θα τον υπέγραφαν ή θα έκαναν trade για αυτόν αν ήταν διαθέσιμος σήμερα.

Εν τω μεταξύ, οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού κάνουν σχόλια για αυτό, λέγοντας ότι ο Ολυμπιακός προσπαθεί απλώς να πουλήσει εισιτήρια με αυτούς τους τίτλους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντάστι Γκάρζα.