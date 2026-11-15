Ο Χάαλαντ δεν πήρε θέση για την δικαστική υπόθεση της Μάντσεστερ Σίτι (vid)

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ μετά την αναμέτρηση της Νορβηγίας με την Ουαλία, ρωτήθηκε για την δικαστική... περιπέτεια της Μάντσεστερ Σίτι, χωρίς ωστόσο να πάρει θέση.

Ο Νορβηγός στράικερ των «Πολιτών», αρχικά σημείωσε ότι πρόκειται για μια υπόθεση που αφορά σεζόν, πριν μετακομίσει στην Μάντσεστερ Σίτι, κάνοντας και μια αναδρομή στην πορεία του από το 2009 έως το 2019, τις χρονιές για τις οποίες κατηγορείται η αγγλική ομάδα για οικονομικές παραβάσεις.

Στη συνέχεια ο Χάαλαντ ανέφερε ότι είναι μια νομική «μάχη» της Μάντσεστερ Σίτι με την Premier League, τονίζοντας ότι το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι το αγωνιστικό, σημειώνοντας ότι είναι χαρούμενος με την παρουσία του στην αγγλική ομάδα και το μόνο που σκέφτεται είναι οι αγωνιστικές υποχρεώσεις τους.

Τέλος, ο Χάαλαντ όταν ρωτήθηκε για το αν η δικαστική περιπέτεια της Μάντσεστερ Σίτι τον βάζει σε σκέψεις για το μέλλον του, τόνισε ότι έχει υπογράψει πολυετές συμβόλαιο με τους «Πολίτες», αναφέροντας ότι στο μυαλό του είναι μόνο το ματς με την Δανία και η αναμέτρηση με την Φούλαμ.