Σάλος με τα χυδαία λόγια της Σαμπαλένκα για τη Σβιτολίνα – Η απάντηση της Λευκορωσίδας

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η συμπεριφορά της Αρίνα Σαμπαλένκα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησής της με την Ελίνα Σβιτολίνα στο WTA Finals, καθώς η Λευκορωσίδα καταγράφηκε σε βίντεο να ξεστομίζει χυδαίες εκφράσεις στα ρωσικά.

Το περιστατικό πήρε γρήγορα διαστάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς αρκετοί χρήστες, επιχειρώντας να διαβάσουν τα χείλη της, υποστήριξαν ότι οι εκφράσεις της αφορούσαν την 32χρονη Ουκρανή, με ορισμένες ερμηνείες να κάνουν λόγο για ιδιαίτερα προσβλητικό χαρακτηρισμό.

Η Σαμπαλένκα, μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε, επιχείρησε μέσω ανάρτησης στο Instagram να δώσει τη δική της εκδοχή για το συμβάν. Υποστήριξε ότι τα λόγια της δεν απευθύνονταν στη Σβιτολίνα, αλλά σε μια μικρή ομάδα θεατών που πανηγύριζε έντονα τα λάθη της, με αποτέλεσμα να χάσει την ψυχραιμία της. Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι θα έπρεπε να είχε διαχειριστεί διαφορετικά τον εκνευρισμό της και ζήτησε συγγνώμη από όσους ενδεχομένως προσέβαλε, ενώ ευχήθηκε καλή συνέχεια στην Ουκρανή αντίπαλό της.

Η εξήγηση, πάντως, δεν εξαφάνισε τις αντιδράσεις. Το συγκεκριμένο περιστατικό, φυσικά, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία και της ήδη τεταμένης σχέσης ανάμεσα στις αθλήτριες των δύο χωρών.

Η Σαμπαλένκα ηττήθηκε στον αγώνα αυτό και έμεινε εκτός ημιτελικών, ενώ η Σβιτολίνα συνεχίζει την πορεία της στη διοργάνωση και θα διεκδικήσει απόψε (22.00) το τρόπαιο απέναντι στη Μίρα Αντρέεβα.