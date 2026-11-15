Stoiximan GBL: Υποδέχεται τον Κολοσσό ο Παναθηναϊκός, απέναντι στον Άρη ο Ολυμπιακός

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Η 7η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League ολοκληρώνεται με τέσσερις αναμετρήσεις.

Στις 13:00 θα γίνουν τα πρώτα τζάμπολ, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να υποδέχεται στο «Telekom Center Athens» τον Κολοσσό Ρόδου και το Περιστέρι Betsson να κοντράρεται με την Μύκονο Betsson στο «Ανδρέας Παπανδρέου».

Στις 16:00 ο Βίκος Ιωαννίνων θα φιλοξενήσει το Μαρούσι στο «Σιδέρης Καραδήμας» και τέλος στις 17:30 ο Άρης θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στο Αλεξάνδρειο στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής.

Αναλυτικά:

13:00 Παναθηναϊκός AKTOR - Κολοσσός Ρόδου Sport FM TV 1

13:00 Περιστέρι Betsson - Μύκονος Betsson Sport FM TV 2

16:00 Βίκος Ιωαννίνων - Μαρούσι Sport FM TV 3

17:30 Άρης - Ολυμπιακός ΣΚΑΙ / Sport FM TV 1