Οι Νάγκετς έφυγαν με το διπλό από τη Νέα Ορλεάνη

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Oι Ντένβερ Νάγκετς έφυγαν αλώβητοι από την έδρα των Νιου Ορλίνς Πέλικανς επικρατώντας με 116-108.

Οι Νάγκετς πήραν από την αρχή τον έλεγχο της αναμέτρησης, κλείνοντας την πρώτη περίοδο προηγούμενοι με 29-23, ενώ πήγαν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα με προβάδισμα πέντε πόντων (56-51).

Στην τρίτη περίοδο οι Πέλικανς ήταν πιο ανταγωνιστικοί και κατάφεραν να μειώσουν στους τέσσερις πόντους (86-82), μετατρέποντας την τελευταία περίοδο της αναμέτρησης σε... θρίλερ.

Οι γηπεδούχοι πίεσαν αρκετά τους Νάγκετς, όμως οι «Σβώλοι» άντεξαν στο φινάλε και έφυγαν από τη Νέα Ορλεάνη με τη νίκη, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 7-4, με τους Πέλικανς να πέφτουν στο 4-10.

O Nίκολα Γιόκιτς με 26 πόντους, 8 ριμπάουντ και 10 ασίστ ήταν για ακόμη ένα ματς ο κορυφαίος των Νάγκετς, με τον Ζάιον Ουίλιαμσον να ξεχωρίζει για τους Πέλικανς με 24 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης