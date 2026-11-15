Παραμένει στον πάγκο της Σαουδικής Αραβίας ο Γιώργος Δώνης – Το πλάνο για το Asian Cup 2027

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Ο Γιώργος Δώνης συνεχίζει κανονικά στον πάγκο της εθνικής ομάδας της Σαουδικής Αραβίας, καθώς η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας ξεκαθάρισε τη στάση της αναφορικά με το μέλλον του Έλληνα τεχνικού.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της σαουδαραβικής εφημερίδας «Arriyadiyah», επίσημη πηγή της ομοσπονδίας επιβεβαίωσε ότι ο 57χρονος προπονητής θα παραμείνει στη θέση του το προσεχές διάστημα.

Το συμβόλαιό του έχει ισχύ έως τον Ιούλιο του 2027, ημερομηνία που συμπίπτει με τη διεξαγωγή του Asian Cup, το οποίο έχει μετατεθεί για εκείνη την περίοδο.

Ο ίδιος ο Δώνης είχε τοποθετηθεί για το μέλλον του μετά τη σπουδαία νίκη της Σαουδικής Αραβίας με 3-2 επί της Νότιας Κορέας, σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη την Παρασκευή στη Ντόχα του Κατάρ.

Ο Έλληνας τεχνικός δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τα δημοσιεύματα που αμφισβητούσαν τη θέση του, τονίζοντας πως επηρεάζουν αρνητικά και το εσωτερικό της ομάδας.

Ο Δώνης, λοιπόν, παραμένει στο τιμόνι των «πράσινων γερακιών», με τον μεγάλο στόχο να είναι πλέον η παρουσία της Σαουδικής Αραβίας στο Asian Cup του 2027.