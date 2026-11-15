Καρντινάλε: «Δεν θα πουλήσω ποτέ τη Μίλαν»

Ο Τζέρι Καρντινάλε ξεκαθάρισε πως δεν έχει καμία πρόθεση να αποχωρήσει από τη Μίλαν, παρουσιάζοντας παράλληλα το φιλόδοξο σχέδιό του για την οικονομική και αγωνιστική αναβάθμιση των «ροσονέρι».

Ο Αμερικανός ιδιοκτήτης της Μίλαν θέλει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε ο ιταλικός σύλλογος να μπορεί να ανταγωνιστεί οικονομικά τα κορυφαία κλαμπ της Premier League στη διεκδίκηση των μεγαλύτερων ποδοσφαιρικών ταλέντων.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η RedBird Capital Partners ανακοίνωσε την Παρασκευή τη δημιουργία της νέας εταιρείας συμμετοχών Milan Sports & Entertainment, η οποία θα συγκεντρώνει τις επενδύσεις της στο Μιλάνο, συμπεριλαμβανομένης της ποδοσφαιρικής ομάδας και του υπό διαμόρφωση πρότζεκτ για το NBA Europe.

Κεντρικός στόχος της νέας δομής είναι η αύξηση των εμπορικών εσόδων και η ενίσχυση της οικονομικής ισχύος της Μίλαν, ώστε να αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά μεταγραφών.

«Η βασική κινητήρια δύναμη πίσω από τέτοιες κινήσεις είναι να προσφέρουμε στη Μίλαν την οικονομική δύναμη που χρειάζεται, προκειμένου να διεκδικεί τους καλύτερους ποδοσφαιριστές στον κόσμο. Δεν πρόκειται να πουλήσω ποτέ τη Μίλαν. Ποτέ!», δήλωσε ο Καρντινάλε στη «Gazzetta dello Sport».

Ο ισχυρός άνδρας της RedBird αποκάλυψε, μάλιστα, πως έχει ενοχληθεί από περιπτώσεις στις οποίες η ομάδα δεν κατάφερε να προχωρήσει στην απόκτηση κορυφαίων στόχων λόγω οικονομικών περιορισμών.

«Κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου, ώστε όταν θέλουμε έναν ποδοσφαιριστή, κανείς να μη μου λέει ότι δεν μπορούμε να τον αποκτήσουμε επειδή δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα», πρόσθεσε.

Το όραμα «Μπερλουσκόνι 2.0»

Ο Καρντινάλε δεν έκρυψε πως το μεγάλο του όραμα είναι να αφήσει ένα αποτύπωμα αντίστοιχο με εκείνο του Σίλβιο Μπερλουσκόνι, ο οποίος άλλαξε την ιστορία της Μίλαν και επηρέασε συνολικά το ιταλικό ποδόσφαιρο.

Όπως εξήγησε, όταν απέκτησε τον σύλλογο πριν από τέσσερα χρόνια, είχε χρησιμοποιήσει τον όρο «Μπερλουσκόνι 2.0», θέλοντας να περιγράψει τη φιλοδοξία του να οδηγήσει τους «ροσονέρι» σε μια νέα εποχή.

«Όταν αγόρασα τον σύλλογο πριν από τέσσερα χρόνια, χρησιμοποίησα την έκφραση “Μπερλουσκόνι 2.0” και κανείς δεν καταλάβαινε τι εννοούσα. Αυτό που προσπαθούσα να εξηγήσω ήταν ότι, όπως ο Μπερλουσκόνι μεταμόρφωσε τη Μίλαν και παράλληλα τη Serie A, έτσι κι εμείς θέλουμε, μέσα από την ιδιοκτησία μας, να οδηγήσουμε τον σύλλογο στη νέα εποχή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το νέο γήπεδο ως παρακαταθήκη

Σημαντικό κομμάτι του σχεδιασμού αποτελεί και η κατασκευή ενός σύγχρονου γηπέδου, το οποίο θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τα οικονομικά δεδομένα της ομάδας. Η Μίλαν εξετάζει το πρότζεκτ στην περιοχή του Σαν Ντονάτο, με τον Αμερικανό επενδυτή να θεωρεί πως οι συγκεκριμένες υποδομές θα αποτελέσουν βασικό πυλώνα της μελλοντικής ανάπτυξης.

«Αυτή είναι η κληρονομιά που θέλουμε να αφήσουμε στη Μίλαν. Το γήπεδο αποτελεί προφανώς μια τεράστια παρακαταθήκη, που θα μεταμορφώσει το οικονομικό μας προφίλ, ενώ υπάρχει και το πρότζεκτ στην περιοχή του Σαν Ντονάτο, μαζί με όλα τα υπόλοιπα σχέδια», κατέληξε ο Καρντινάλε.