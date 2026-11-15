Νέο «χτύπημα» Tέμπας στη Ρεάλ Μαδρίτης με βίντεο για τη ναζιστική προπαγάνδα

Νέα διάσταση παίρνει η κόντρα ανάμεσα στον πρόεδρο της La Liga, Χαβιέρ Τέμπας, και τη Ρεάλ Μαδρίτης, με φόντο τις αναφορές στη ναζιστική προπαγάνδα και τον Γιόζεφ Γκέμπελς.

Αυτή τη φορά, ο ισχυρός άνδρας του ισπανικού πρωταθλήματος επέλεξε να απαντήσει μέσω ενός βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αμφισβητώντας τη στάση του προέδρου του Ανώτατου Αθλητικού Συμβουλίου της Ισπανίας, Χοσέ Μανουέλ Ροντρίγκες Ουρίμπες.

Σύμφωνα με τη «Marca», ο Τέμπας δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο X ένα βίντεο που συνδυάζει δύο διαφορετικές τοποθετήσεις. Στην πρώτη, ο Ουρίμπες χαρακτηρίζει απαράδεκτη τη σύγκριση του προέδρου της La Liga ανάμεσα στις πρακτικές του τηλεοπτικού καναλιού της Ρεάλ και τις μεθόδους προπαγάνδας του Γκέμπελς.

Στη δεύτερη, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, αναφέρεται σε τεχνικές παραπληροφόρησης που αποδίδονται στον υπουργό Προπαγάνδας της ναζιστικής Γερμανίας.

Ο Τέμπας θεωρεί ότι οι δύο παρεμβάσεις περιγράφουν ουσιαστικά τις ίδιες μεθόδους, εκφράζοντας την απορία του για την εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση που είχε η δική του τοποθέτηση από τον πρόεδρο του Ανώτατου Αθλητικού Συμβουλίου.

«Θεωρώ το ζήτημα απαράδεκτο. Ο ναζισμός και ο Γκέμπελς δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ως μέτρο σύγκρισης με έναν ποδοσφαιρικό σύλλογο, ειδικά από τον πρόεδρο της ισπανικής λίγκας, όταν αναφέρεται σε μια ομάδα που συμμετέχει στη διοργάνωση. Κατά την άποψή μου, αυτό ξεπερνά τα όρια της ελευθερίας της έκφρασης», είχε αναφέρει ο Ουρίμπες.

Από την πλευρά του, ο Σάντσεθ είχε περιγράψει μία από τις τεχνικές προπαγάνδας ως την επιλογή ορισμένων πραγματικών στοιχείων, πάνω στα οποία στη συνέχεια οικοδομείται ένα μεγάλο ψέμα.