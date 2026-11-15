Οι Καβαλίερς πήραν την «μάχη» κόντρα στους Μάβερικς

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Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς κυριάρχησαν απέναντι στους Ντάλας Μάβερικς, πανηγυρίζοντας τη νίκη με 127-117.

To πρώτο δωδεκάλεπτο ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό με τις δύο ομάδες να το κλείνουν στην ισοπαλία (33-33), όμως στη δεύτερη περίοδο οι Καβαλίερς έκαναν επί μέρους 38-20 και πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με προβάδισμα 18 πόντων (71-53).

Στο δεύτερο μέρος οι Ντάλας Μάβερικς επιχείρησαν να κάνουν την αντεπίθεσή τους και να μπουν στην διεκδίκηση της νίκης, όμως οι γηπεδούχοι βρήκαν λύσεις και κράτησαν μέχρι το φινάλε το διψήφιο προβάδισμα που είχαν από το πρώτο μέρος.

Με αυτή τη νίκη οι Κλίβελαντ Καβαλίερς, βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 7-7, ενώ οι Ντάλας Μάβερικς γνώρισαν δεύτερη σερί ήττα, πέφτοντας στο 7-6.

Ο Ταϊρίς Πρόκτορ με 24 πόντους, 11 ριμπάουντ και 10 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Καϊρί Ίρβινγκ να ξεχωρίζει για τους Μάβερικς, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 34 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

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