Οι Μπουλς σόκαραν τους Τίμπεργουλβς

Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Οι Σικάγο Μπουλς πανηγύρισαν τεράστιο διπλό στην έδρα των Μινεσότα Τίμπεργουλβς, επικρατώντας με 117-106

Oι «Ταύροι» μπήκαν αφηνιασμένοι στο ματς αφού προηγήθηκαν με 29-17 στην λήξη της πρώτης περιόδου, ενώ με επί μέρους 29-28 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, έκλεισαν το ημίχρονο στο +13 (58-45).

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο οι Τίμπεργουλβς επιχείρησαν να κάνουν το comeback και με επί μέρους 35-30, έριξαν την διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα (88-80), όμως οι Μπουλς δεν «μάσησαν».

Οι φιλοξενούμενοι όμως κατάφεραν να αντέξουν στην πίεση των «Λύκων», φεύγοντας από την Μινεσότα με ένα τεράστιο διπλό, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 3-9, με τους Τίμπεργουλβς να έχουν πλέον ρεκόρ 9-4.

Ο Νόρμαν Πάουελ με 23 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τον Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς να ξεχωρίζει για τους Τίμπεργουλβς έχοντας 18 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης