Σβιτολίνα-Αντρέεβα για το τρόπαιο στο Indian Wells (vids)

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Μίρα Αντρέεβα και Ελίνα Σβιτολίνα πέτυχαν «καθαρές» νίκες στην τετράδα του WTA Finals και έκλεισαν θέση στον τελικό της διοργάνωσης!

Η νεαρή Ρωσίδα (Νο.3) επικράτησε της 32χρονης Αμερικανίδας (Νο.5) με 6-3, 6-4 και θα διεκδικήσει το βαρύτιμο τρόπαιο για πρώτη φορά στην καριέρα της, στο ντεμπούτο της στη διοργάνωση!

Με την πορεία της στο Indian Wells, μάλιστα, θα ολοκληρώσει τη σεζόν στο Νο.2 του κόσμου που είναι και career high.

Απέναντί της θα βρει την 32χρονη Ουκρανή (Νο.6), που χρειάστηκε μόνο 65 λεπτά για να «υποτάξει» τη Λίντα Νόσκοβα (Νο.8) με 6-2, 6-1 και να περάσει στον τελικό για τρίτη φορά στην καριέρα της, μετά το 2018 και το 2019.

Θα προσπαθήσει να κατακτήσει τον δεύτερο τίτλο της (πρώτο μετά το 2018) κόντρα στην Αντρέεβα, με την οποία το head to head είναι στο 1-1.

Θα έχει, πάντως, ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει στην τελετή απονομής, αφού η Σβιτολίνα (όπως και οι άλλες Ουκρανές παίκτριες) δεν δίνουν καν το χέρι σε Ρωσίδες και Λευκορωσίδες αντιπάλους τους...

O σπουδαίος αγώνας θα αρχίσει στις 22.00 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Novasports 6.