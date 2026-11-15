Μανωλάς: «Ένιωσα το μαύρο πρόβατο στην Εθνική» (vid)

Ο Κώστας Μανωλάς εξηγεί γιατί δεν επέστρεψε στην Εθνική Ελλάδας, απαντά σε όσα ειπώθηκαν για τον ίδιο και τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο και θυμάται τη χαμένη ευκαιρία στο Μουντιάλ του 2014.

Η κουβέντα του Κώστα Μανωλά με τον Θοδωρή Ρίγανη και τον Αριστοτέλη Σαββίδη στη Νάξο συνεχίζεται στο τρίτο μέρος της συνέντευξης στο Betarades.

Από την αξιοκρατία επί Φερνάντο Σάντος και το κενό που άφησαν Καραγκούνης και Κατσουράνης, μέχρι τις ευθύνες των παικτών για την πτώση μετά το 2014, ο Μανωλάς μιλά ανοιχτά για όσα έζησε με το εθνόσημο. Θυμάται, παράλληλα, τον αποκλεισμό από την Κόστα Ρίκα και εξηγεί γιατί πιστεύει ότι εκείνη η ομάδα μπορούσε να φτάσει μέχρι τα ημιτελικά του Μουντιάλ.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη εδώ:

Ακολουθούν οι σημαντικότερες δηλώσεις του Κώστα Μανωλά για την Εθνική:

Για την αξιοκρατία επί Φερνάντο Σάντος πριν το Μουντιάλ του 2014:

«Στα προκριματικά έπαιζε ο Σιόβας με τον Σωκράτη και πήγαιναν πάρα πολύ καλά. Το δίκαιο ήταν να παίζουν αυτοί. Η Εθνική πήγαινε πάρα πολύ καλά. Δεν μπορούσες να πεις “ρε φίλε, ο Μανωλάς είναι καλύτερος”, δεν το έλεγα. Υπήρχε αξιοκρατία».

Για το τεράστιο κενό που άφησαν Καραγκούνης και Κατσουράνης:

«Η προσωπικότητα που έβγαζαν αυτοί οι άνθρωποι βοηθούσε την Εθνική ομάδα. Δεν ήταν εύκολο να μπει κάποιος και να πάρει τη θέση του Καραγκούνη ή του Κατσουράνη. Πρέπει να έχεις γερές πλάτες για να το αντέξεις αυτό σε μια τόσο επιτυχημένη ομάδα που από το 2004 μέχρι το 2014 πήγαινε “τρένο”».

Για τη χαμένη ευκαιρία στο Μουντιάλ του 2014 κόντρα στην Κόστα Ρίκα:

«Αν περνούσαμε από την Κόστα Ρίκα, θα φτάναμε στον ημιτελικό. Είχαμε ομαδάρα. Και αν ο Κώστας ο Μήτρογλου ήταν στα καλά του, γιατί είχε τραυματιστεί το παιδί, είμαι σίγουρος ότι θα περνούσαμε την Ολλανδία 100%. Είναι ένα από τα παιχνίδια που θα ήθελα να ξαναπαίξω στη ζωή μου, το βλέπω ακόμα στον ύπνο μου».

Για την πτώση της Εθνικής μετά το 2014 και τις ευθύνες των παικτών:

«Δυστυχώς, η Εθνική είχε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια να μπαίνει μέσα και να χάνει πολύ δύσκολα. Μετά αρχίσαμε να χάνουμε, χάσαμε την αυτοπεποίθησή μας. Χάσαμε την αίγλη μας και χάναμε από τον καθένα... Και ήταν πιο πολύ ξεφτίλα δική μας, των ποδοσφαιριστών. Δεν φταίει ο προπονητής».

Για τον πραγματικό λόγο που δεν επέστρεψε, και την «υποτιμητική» ατάκα προπονητή:

«Όταν με πήρε προπονητής (ο Φαν’τ Σχιπ) για να γυρίσω, ήμουν θετικός. Μου πέταξε όμως μια κουβέντα που για μένα ήταν πολύ υποτιμητική: “Θα ενημερώσω τους αρχηγούς ότι θα γυρίσεις”. Τι εννοείς; Ότι θα πάρουμε το “ΟΚ” από αυτούς; Σαν να ήμουν το μαύρο πρόβατο. Σαν να μη με ήθελε το γκρουπ... Εγώ το πήρα πολύ υποτιμητικά και εγωιστικά».

Για το ότι ο ίδιος και ο Παπασταθόπουλος έγιναν τα μαύρα πρόβατα:

«Είχε βγει προς τα έξω στην Ελλάδα ότι εγώ και ο Σωκράτης ήμασταν το πρόβλημα των αποδυτηρίων. Τρώγαμε όλα τα... σκατά εμείς. Ποτέ δεν έβαλα τον εαυτό μου πάνω από την ομάδα. Αν ο κόσμος κρίνει ότι έκανα κάπου λάθος, μπορώ να ζητήσω συγγνώμη, αλλά με όλα αυτά που είχα περάσει εκείνη τη στιγμή, το έκρινα έτσι».