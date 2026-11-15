Ο Γιάνναρος με 34 πόντους «γάζωσε» τους Πίστονς

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Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με δεύτερη σερί εμφάνιση για... MVP, οδήγησε τους Μαϊάμι Χιτ σε άνεση επικράτηση απέναντι στους Ντιτρόιτ Πίστονς με 137-117.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ άγγιξε το triple double, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 34 πόντους, 14 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 μπλοκ σε 31 λεπτά συμμετοχής, με 11/14 δίποντα, 1/2 τρίποντα και 7/9 βολές.

Το ματς

Οι Πίστονς μπήκαν καλύτερα στην αναμέτρηση αφού προηγήθηκαν με 39-37 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως οι Χιτ έκαναν επί μέρους 31-21 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, κλείνοντας το ημίχρονο στο +8 (68-60).

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο οι Χιτ συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό και έκαναν επί μέρους 35-26 για να εκτοξεύσουν την διαφορά σε διψήφια επίπεδα (103-86), καθαρίζοντας ουσιαστικά την υπόθεση νίκη.

Στην τέταρτη περίοδο οι γηπεδούχοι είχαν τον απόλυτο έλεγχο, επιτρέποντας στον Έρικ Σποέλστρα λίγο πριν την λήξη να αποσύρει τους βασικούς από το παρκέ, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να γνωρίζει αποθέωση.

Με αυτή τη νίκη οι Χιτ βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 7-6, έχοντας πλέον θετικό πρόσημο, ενώ οι Ντιτρόιτ Πίστονς γνώρισαν την τέταρτη ήττα τους την φετινή σεζόν, έχοντας πλέον ρεκόρ 8-4.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης