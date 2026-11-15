Ούγκρεσιτς: «Δεν φανταζόμουν πόσο μεγάλο όνομα είναι ο Ζίβκοβιτς στον ΠΑΟΚ»

Για το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Παρτιζάν αλλά και για τον συμπατριώτη του, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, μίλησε ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς σε μέσο της πατρίδας του.

ΠΑΟΚ και Παρτιζάν συναντήθηκαν σε φιλική αναμέτρηση στο γήπεδο της Τούμπας, με τη Θεσσαλονίκη να ζει ιδιαίτερα συγκινητικές στιγμές. Για την ξεχωριστή ατμόσφαιρα μίλησε και ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς, σε δηλώσεις που παραχώρησε στην πατρίδα του.

«Σίγουρα ήταν μια συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή, ειδικά για εμένα που πέρασα τόσα χρόνια στον σύλλογο (Παρτιζάν). Ήταν ένα όμορφο παιχνίδι, η ατμόσφαιρα ήταν εξαιρετική».

Μιλώντας για την προσαρμογή του στον ΠΑΟΚ: «Οι συμπαίκτες μου με έχουν αποδεχθεί. Αυτό ακριβώς μου είχε πει και ο Ζίλε (Αντρίγια Ζίβκοβιτς) ότι θα συμβεί. Ο Ζίλε με βοήθησε περισσότερο από όλους. Πραγματικά, θεωρώ ότι η προσαρμογή μου εξελίσσεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Όταν ρωτήθηκε αν περίμενε ότι ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς θα ήταν τόσο δημοφιλής στη Θεσσαλονίκη: «Δεν το περίμενα πραγματικά! Ήξερα ότι είναι σταρ, αλλά δεν φανταζόμουν ότι ήταν τόσο δημοφιλής. Μόνο όταν ήρθα στα αποδυτήρια και είδα τον τρόπο με τον οποίο τον αντιμετωπίζουν οι υπόλοιποι συμπαίκτες μου, αλλά και όλοι οι άλλοι, συνειδητοποίησα και εγώ το μέγεθος της δημοφιλίας του».

Όσο για το μήνυμά του στην Παρτιζάν: «Η Παρτιζάν περνάει αυτή τη στιγμή μια κρίση, αλλά βγαίνει από αυτήν. Της εύχομαι κάθε επιτυχία, να ξεπεράσει αυτή την κατάσταση και να επιστρέψει εκεί που ήταν παλαιότερα».

