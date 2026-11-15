Την ακάθεκτη πορεία του στη Futsal Superleague συνέχισε ο ΠΑΟΚ PayspotLabraki, ο οποίος επιβλήθηκε με 6-3 της ΑΕΛ στο Κλειστό Γυμναστήριο της Μίκρας, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος

Ακόμη μία νίκη πρόσθεσε στο ενεργητικό του ο ΠΑΟΚ PayspotLabraki, που ξεπέρασε και το εμπόδιο της ΑΕΛ, διατηρώντας το αήττητο σερί του και συνεχίζοντας τις υψηλές πτήσεις στο πρωτάθλημα.

Η ομάδα του Αντρέα Καντελόρο μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση, πήρε από νωρίς τον έλεγχο της κατοχής και δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες μπροστά από την αντίπαλη εστία. Μεγάλος πρωταγωνιστής στο πρώτο μέρος ήταν ο Τροβάτο, ο οποίος πέτυχε και τα δύο τέρματα του Δικεφάλου, διαμορφώνοντας το 2-1 λίγο πριν την ανάπαυλα. Από την πλευρά τους, οι «βυσσινί» έδωσαν μεγαλύτερη έμφαση στην αμυντική τους λειτουργία, αναζητώντας τις στιγμές τους μέσα από αντεπιθέσεις.

Στην επανάληψη, οι «ασπρόμαυροι» ανέβασαν ακόμη περισσότερο τον ρυθμό τους και κατάφεραν να διευρύνουν το προβάδισμά τους. Ο Ντάτης έδωσε συνέχεια στο σκοράρισμα, ενώ τη σκυτάλη πήρε ο Νάβας, ο οποίος με τρία προσωπικά τέρματα ολοκλήρωσε ένα εντυπωσιακό χατ-τρικ.

Ο ΠΑΟΚ έφτασε στο 6-3 και στα εναπομείναντα λεπτά διατήρησε τον έλεγχο της αναμέτρησης, χωρίς να επιτρέψει στην ΑΕΛ να επιστρέψει στη διεκδίκηση του αποτελέσματος.

Με αυτή τη νίκη, ο Δικέφαλος έφτασε τις πέντε στις τελευταίες έξι αναμετρήσεις του και τις οκτώ συνολικά στο φετινό πρωτάθλημα, έχοντας συγκεντρώσει 18 βαθμούς.