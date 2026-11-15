Ντόρτμουντ: Πώς γλιτώνει την καταβολή του μισθού του Κωνσταντέλια κατά τη διάρκεια της αποθεραπείας του

Ένα ιδιαίτερο οικονομικό δεδομένο σχετικά με την απουσία του Γιάννη Κωνσταντέλια από τους αγωνιστικούς χώρους έρχεται στο φως της δημοσιότητας, καθώς η Ντόρτμουντ φαίνεται πως δεν επιβαρύνεται πλέον με την καταβολή του μισθού του Έλληνα μεσοεπιθετικού όσο εκείνος βρίσκεται σε διαδικασία αποκατάστασης.

Ο 22χρονος διεθνής υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο, έναν τραυματισμό που τον υποχρεώνει να μείνει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες. Σύμφωνα, μάλιστα, με όσα αναφέρει το γερμανικό περιοδικό «Kicker», η επιστροφή του στην αγωνιστική δράση υπολογίζεται προς τα τέλη Απριλίου.

Η απουσία του έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα στον αγωνιστικό σχεδιασμό των Βεστφαλών, οι οποίοι προχώρησαν και στην απόκτηση του Ίθαν Νουανέρι από την Άρσεναλ με τη μορφή δανεισμού, προκειμένου να καλύψουν το κενό που δημιουργήθηκε στη μεσοεπιθετική γραμμή.

Πέρα, όμως, από το αγωνιστικό σκέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η οικονομική διάσταση της υπόθεσης. Όπως αποκαλύπτει η «BILD», στη Γερμανία προβλέπεται ασφαλιστική κάλυψη για τους ποδοσφαιριστές που παραμένουν εκτός δράσης για διάστημα μεγαλύτερο των έξι εβδομάδων εξαιτίας τραυματισμού. Με βάση αυτό το πλαίσιο, η ασφαλιστική εταιρεία αναλαμβάνει την κάλυψη των αποδοχών τους, απαλλάσσοντας σε σημαντικό βαθμό τους συλλόγους από τη συγκεκριμένη οικονομική υποχρέωση.

Έτσι, η Ντόρτμουντ δεν χρειάζεται πλέον να καταβάλλει από τα δικά της ταμεία ολόκληρο τον μισθό του Κωνσταντέλια για το διάστημα που θα απουσιάζει, καθώς ενεργοποιείται η σχετική ασφαλιστική πρόβλεψη.

Μάλιστα, δεν πρόκειται για πρωτόγνωρη διαδικασία για τον γερμανικό σύλλογο. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Εμρέ Τσαν, με την Ντόρτμουντ να φέρεται πως εξοικονόμησε περίπου τέσσερα εκατομμύρια ευρώ από τις μισθολογικές υποχρεώσεις που συνδέονταν με την απουσία του.

Πρόκειται για μία πρακτική που εφαρμόζεται στο γερμανικό ποδόσφαιρο και επιτρέπει στις ομάδες να περιορίζουν τις οικονομικές απώλειες όταν ένας ποδοσφαιριστής μένει για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός αγωνιστικής δράσης.