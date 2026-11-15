Κοινή δήλωση 9 ομάδων της Elite League: «Η ΕΟΚ μας αγνόησε επιδεικτικά, τιμωρητική η διάθεσή της»

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Μέσω κοινής δήλωσης εννιά ομάδες της Elite League ζήτησαν θεσμικές αλλαγές στην προκήρυξη των εθνικών πρωταθλημάτων, εκφράζοντας την αντίθεσή τους με τη στάση της ΕΟΚ.

Συγκεκριμένα οι ομάδες που εξέδωσαν την ανακοίνωση είναι οι Παπάγου, Πρωτέας Βούλας, Ψυχικό, Γλαύκος Έσπερου, Μέγαρα, Χαλκίδα, Λαύριο, Κρόνος και Μαχητές Πειραματικού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΗΣ Α2 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ – ELITE LEAGUE

Μετά τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες εβδομάδες στην κορυφή του ελληνικού μπάσκετ και, συγκεκριμένα, στην ηγεσία της Ε.Ο.Κ., ήρθε η στιγμή να ακουστεί και ο πυρήνας του αθλήματος: Εμείς, τα σωματεία.

Όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι, αλλά και καθεαυτή η προφυλάκιση του Προέδρου της Ομοσπονδίας, αποτελούν γεγονότα απέναντι στα οποία δεν μπορούμε να παραμείνουμε σιωπηλοί θεατές.

Θυμίζουμε ότι το περασμένο καλοκαίρι, αντιπαρατεθήκαμε ευθέως με την διοίκηση της Ομοσπονδίας όταν επιχείρησε να μειώσει τον αριθμό των ομάδων που προβιβάζονται στην GBL σε μόλις μία, αγνοώντας επιδεικτικά την καταγεγραμμένη διαφωνία της συντριπτικής πλειοψηφίας των σωματείων της κατηγορίας

Φυσικά, η αντίδραση αυτή είχε τις συνέπειές της.

Η παρούσα διοίκηση της Ε.Ο.Κ., στοχοποιώντας τα σωματεία που αντιτάχθηκαν σθεναρά στη βούλησή της να απαξιωθεί το πρωτάθλημα της Α2 , αποφάσισε ήδη από φέτος να ενσωματώσει στη προκήρυξη, διατάξεις για το πρωτάθλημα της αγωνιστικής περιόδου 2027-2028 (χωρητικότητα γηπέδων, αριθμό αποδυτηρίων κλπ), οι οποίες αποκλείουν τη συμμετοχή σε αυτό, πολλών από τα σωματεία που αγωνίζονται στο πρωτάθλημα της φετινής περιόδου και το σημαντικότερο να περιορίσει σε μια την θέση ανόδου στη GBL παρά την αντίθετη άποψη της πλειοψηφίας των σωματείων όπως αναφέρθηκε παραπάνω.

Μάλιστα, κατά την ανακοίνωση των ως άνω «αλλαγών» σε εμάς, η τιμωρητική διάθεση της Ομοσπονδίας όχι μόνο δεν υπονοήθηκε, αλλά εκφράστηκε ξεκάθαρα προς «γνώση και συμμόρφωση μας».

Η εν εξελίξει ποινική διαδικασία γύρω από το μπάσκετ μας υπαγορεύει την ανάληψη πρωτοβουλιών για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του αθλήματος και των Πρωταθλημάτων. Με γνώμονα λοιπόν τα ανωτέρω δηλώνουμε ότι:

1) Η απόφαση για προσφυγή σε εκλογές είναι στη σωστή κατεύθυνση , αν και κατά τη γνώμη μας θα έπρεπε να έχει προηγηθεί η παραίτηση όλων των μελών του παρόντος Δ.Σ.

2)Οι τυχόν αποφάσεις τους από σήμερα και μέχρι τις εκλογές της 20/12/2026 δεν θα πρέπει να δεσμεύσουν το επόμενο Δ.Σ. με τετελεσμένα.

Τα τελευταία 3 χρόνια οι ομάδες της Elite League , έχουν επιβαρυνθεί με παρά πολλά

πρόσθετα έξοδα χωρίς να γίνεται καμία μέριμνα , από την πλευρά της διοίκησης της ΕΟΚ , για εξασφάλιση εσόδων .

Τα ελάχιστα που θα πρέπει να γίνουν άμεσα προς αυτή την κατεύθυνση είναι :

• Εξασφάλιση κεντρικής χορηγίας – ονοματοδοσίας του Πρωταθλήματος

• Θεσμοθέτηση ποσοστού επί των συνολικών χορηγιών της Ομοσπονδίας προς τα

Εθνικά Πρωταθλήματα

• Κατάργηση της μονομερούς απόφασης για αύξηση των κριτών στους αγώνες για

την κάλυψη της στατιστικής.

• Κατάργηση του θεσμού των Παρατηρητών , εφόσον οι αναφορές δεν

γίνονται γνωστές στις ομάδες.

• Πληρωμή των οφειλομένων προς τις ομάδες , που σε ορισμένες περιπτώσεις

φτάνουν σε βάθος τριετίας.

Ταυτόχρονα θα πρέπει να γίνουν θεσμικές αλλαγές στις προκηρύξεις των

Πρωταθλημάτων , μερικές από τις οποίες παραθέτουμε πιο κάτω :

• Κατάργηση του θεσμού των ‘’wild cards’’

• Επαναφορά του θεσμού της πριμοδότησης των νέων αθλητών βάσει του χρόνου συμμετοχής τους.

• Αλλαγή της ποσόστωσης προβολής χορηγών στα γήπεδα και στις εμφανίσεις των ομάδων.

• Kατάργηση του διαχωρισμού των ομάδων σε ΚΑΕ και ερασιτεχνικά σωματεία. Το πρωτάθλημα πρέπει να διεξάγεται με ισονομία σε όλα τα επίπεδα, συνεπώς πρέπει να καταργηθεί η κατάθεση χρηματικού ποσού (αντί εγγυητικής επιστολής) που ζητούσε η Ομοσπονδία μέχρι σήμερα. Το ίδιο ισχύει και για κάθε άλλη επιβάρυνση αναφορικά με τα έξοδα αγώνων.

• Κατάργηση της φωτογραφικών διατάξεων της προκήρυξης Πρωταθλήματος 2026-2027 αναφορικά με τις θέσεις ανόδου στη GBL και των γηπεδικών προδιαγραφών που στοχοποιημένα προστέθηκαν στη φετινή προκήρυξη προκειμένου να πιεστούν τα σωματεία που τόλμησαν να εκφράσουν διαφορετικό λόγο και άποψη αγνοώντας το δικό τους μικροσυμφέρον και με αίσθημα ευθύνης απέναντι σε όλα τα σωματεία όλων των Εθνικών κατηγοριών.

Κάθε μέρα από εδώ και στο εξής είναι κρίσιμη για το παρόν και το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ. Το ζητούμενο για την επόμενη μέρα δεν είναι μόνο νέα πρόσωπα αλλά πρώτα και κυρίως νέο μοντέλο διοίκησης που θα βασίζεται στην διαφάνεια, την ισονομία, την λογοδοσία και κυρίως στον απόλυτο σεβασμό των απόψεων και των ανάγκων των αθλητικών σωματείων που αποτελούν τα ζωτικά όργανα του ερασιτεχνικού αθλητισμού.

ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ:

Α.Σ. ΠΑΠΑΓΟΥ

Α.Ε.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

Α.Ε. ΨΥΧΙΚΟΥ

A.E. ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ

ΜΕΓΑΡΑ ONEX B.C.

KERAKOLL Α.Γ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Γ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ-ΑΦΟΙ ΛΙΟΣΑΤΟΥ

ΚΡΟΝΟΣ BC PLASIS

ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ».