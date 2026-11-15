Ολυμπιακός: Σενάρια επιστροφής του Πιρόλα στην Ιταλία, τι αναφέρει ο Σκίρα (pic)

Ανοιχτό φαίνεται να είναι το ενδεχόμενο αποχώρησης του Λορέντσο Πιρόλα από τον Ολυμπιακό με προορισμό την Ιταλία, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος Νικολό Σκίρα.

Όπως αναφέρει σε σχετικό δημοσίευμά του, ο 24χρονος κεντρικός αμυντικός εξετάζει σοβαρά την προοπτική επιστροφής στην πατρίδα του, προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στο ιταλικό πρωτάθλημα. Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, υπάρχουν ήδη ορισμένοι σύλλογοι που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την περίπτωσή του.

Ο Πιρόλα βρίσκεται στον Πειραιά από το καλοκαίρι του 2024, όταν οι «ερυθρόλευκοι» τον απέκτησαν από τη Σαλερνιτάνα έναντι περίπου τριών εκατομμυρίων ευρώ. Έκτοτε έχει καταφέρει να καθιερωθεί στο ρόστερ της ομάδας, αποτελώντας μία σημαντική επιλογή για την αμυντική γραμμή του Ολυμπιακού.

Η φετινή αγωνιστική περίοδος τον βρίσκει με 14 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ ο συνολικός απολογισμός του με τη φανέλα των Πειραιωτών έχει φτάσει τα 80 παιχνίδια, έχοντας σημειώσει ένα γκολ και μοιράσει μία ασίστ.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ιταλός στόπερ δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028, επομένως οποιαδήποτε πιθανή μετακίνησή του θα πρέπει να περάσει και από τη σύμφωνη γνώμη του Ολυμπιακού.