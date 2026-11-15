Ροναλντίνιο: Μάγεψε ξανά με ένα απίθανο κοντρόλ στην προπόνηση της Ραβένα (vid)

Ο Ροναλντίνιο μπορεί να έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση εδώ και αρκετά χρόνια, ωστόσο η ποδοσφαιρική του μαγεία παραμένει αναλλοίωτη. Ο Βραζιλιάνος σταρ φρόντισε να το υπενθυμίσει με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, πραγματοποιώντας ένα απίθανο κοντρόλ στην προπόνηση της Ραβένα, το οποίο μέσα σε λίγη ώρα έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

Ο 46χρονος πλέον θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου ετοιμάζεται για μία ξεχωριστή επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους, καθώς την Κυριακή (15/11) στις 18:30 αναμένεται να αγωνιστεί ξανά σε επίσημη αναμέτρηση, έπειτα από 11 ολόκληρα χρόνια μακριά από την ενεργό δράση.

Η επιστροφή του θα πραγματοποιηθεί με τη φανέλα της Ραβένα, συλλόγου της τρίτης κατηγορίας του ιταλικού ποδοσφαίρου, στον οποίο μάλιστα συμμετέχει και ως μέτοχος. Αντίπαλος της ομάδας θα είναι η Φορλί, σε ένα παιχνίδι που συγκεντρώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον εξαιτίας της παρουσίας του Βραζιλιάνου.

Πριν από την πολυαναμενόμενη εμφάνισή του, πάντως, ο Ροναλντίνιο φρόντισε να προσφέρει μία πρώτη γεύση από τις μοναδικές ποδοσφαιρικές του ικανότητες. Σε στιγμιότυπο από την προπόνηση της Ραβένα, υποδέχθηκε την μπάλα με ένα κοντρόλ που δύσκολα περνά απαρατήρητο, προκαλώντας ενθουσιασμό στα social media.

Μάλιστα, ο ίδιος αντιμετώπισε με χιούμορ το εντυπωσιακό στιγμιότυπο, συνοδεύοντάς το με τη χαρακτηριστική ατάκα «Θα πουν ότι είναι ΑΙ», γνωρίζοντας πως το συγκεκριμένο βίντεο θα προκαλούσε αμέτρητες αντιδράσεις.

Έντεκα χρόνια μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, ο Ροναλντίνιο δείχνει πως η επαφή του με την μπάλα παραμένει ξεχωριστή και πως το ταλέντο του δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις.