Αντετοκούνμπο: «Δεν πρέπει να σηκώσουμε το πόδι από το γκάζι»

Οι Χιτ νίκησαν τους Πίστονς με 137-117 και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προχώρησε σε δηλώσεις για την τέταρτη συνεχόμενη νίκη της ομάδας του.

Ήταν να μην γίνει η αρχή. Οι Μαϊάμι Χιτ έχουν πλέον ανέβει στην 4η θέση της Ανατολής με θετικό ρεκόρ (7-6) και φαίνεται πως αρχίζουν να ρολάρουν. Σύμφωνα με τον ηγέτη τους, Γιάννη Αντετοκούνμπο, πρέπει να συνεχίσουν στους ίδιους ρυθμούς και με το ίδιο ανταγωνιστικό πνεύμα που τους χαρακτηρίζει στα τελευταία παιχνίδια.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για την τέταρτη συνεχόμενη νίκη των Χιτ:



«Απλώς βρίσκουμε τον εαυτό μας ως ομάδα, νομίζω ότι απλώς συντονιζόμαστε καλύτερα. Ξέρουμε καλύτερα τις θέσεις ο ένας του άλλου, και το πιο σημαντικό απ’ όλα, ανταγωνιζόμαστε. Η προσπάθειά μας είναι πολύ καλύτερη από τα πρώτα τέσσερα παιχνίδια. Βλέπουμε τα βίντεο πριν το παιχνίδι όταν τους παίξαμε πρώτη φορά και μοιάζουμε με εντελώς διαφορετική ομάδα. Δεν πρέπει όμως να σηκώσουμε το πόδι από το γκάζι. Ακόμα πρέπει να κάνουμε καλύτερη δουλειά στο ριμπάουντ της μπάλας. Αλλά νομίζω ότι η προσπάθειά μας είναι πολύ καλύτερη στα τελευταία εννέα παιχνίδια. Είναι το ανταγωνιστικό πνεύμα, τρεφόμαστε από αυτή την ενέργεια αυτή τη στιγμή. Ξέρετε, όταν βλέπεις τον Μπαμ να προσπαθεί να μπλοκάρει ένα σουτ, να προσπαθεί να πάρει ριμπάουντ, να κάνει σκριν, να ρολάρει, να προσπαθεί να αλλοιώσει πάσες, είναι σαν να διαπερνάει όλη την ομάδα. Και το ίδιο ισχύει για μένα»

Για την μοναδική ασίστ του στον Κλέι Τόμπσον:



«Είχα δει τον Κλέι, δεν κινείται πολύ άλλωστε (γέλια). Προσπάθησα να πασάρω γρήγορα για να μην με κόψουν. Το έχω κάνει αυτό σε όλη μου την καριέρα… Μπορώ να διαβάζω το γήπεδο. Το έκανα και στο Μιλγουόκι, απλά εκεί δεν έδειχνε πολλά ματς σε εθνικό δίκτυο και περνούσαν οι φάσεις αυτές κάτω από το ραντάρ (γέλια). Οι επιθετικές μας αρχές είναι διαφορετικές από αυτές που συνήθιζα στο παρελθόν, αλλά το μπάσκετ είναι μπάσκετ. Με έχουν μαρκάρει δύο και τρεις παίκτες, έχω δει κλιπ με 5 παίκτες κάτω από το καλάθι, οπότε η ικανότητά μου στην πάσα δεν θα αλλάξει ποτέ είτε παίζω εδώ είτε παίζω κάπου αλλού».