Ο Χάρι Κέιν έσπασε το ρεκόρ και στις συμμετοχές στην Εθνική Αγγλίας και πλέον κοιτάζει τα ρεκόρ των μύθων του ποδοσφαίρου.

Που να μην είχε παίξει και στην Τότεναμ, πιθανότατα θα είχε καταφέρει ακόμα περισσότερα, όμως ο αυτός ο αδιανότητα underrated υπερπαίκτης, λαμβάνει ακόμα και στο τελευταίο κομμάτι της καριέρας του την αναγνώριση που του αξίζει. Μερικές εβδομάδες μετά την Χρυσή Μπάλα και 12 χρόνια μετά το ντεμπούτο του με την Εθνική, ο Χάρι Κέιν έγινε ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της Αγγλίας.

Στον αγώνα του Nations League κόντρα στην Κροατία στο Wembley, ο φορ της Μπάγερν Μονάχου άφησε για πάντα πίσω τον μυθικό τερματοφύλακα, Πίτερ Σίλτον, και το πανηγύρισε σκοράροντας το winner με πέναλτι (2-1). Ο Κέιν ήταν το παίκτης Νο1.207 που φόρεσε τη φανέλα με τα Τρία Λιοντάρια, όμως ο πρώτος που έπαιξε σε 126 αγώνες, σπάζοντας έτσι ένα ρεκόρ που κρατούσε 37 χρόνια. Από την Day1 μέχρι σήμερα, έπαιξε στο 81.2% των αγώνων της Αγγλίας και από εδώ και πέρα θα κάνει το ποσοστό μεγαλύτερο αφού κανένας δεν βρίσκεται κοντά στο δικό του level έχει ακόμα πολλά να δώσει αφού το παιχνίδι του δεν βασίζεται στην ταχύτητα.

ΠΑΙΚΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΤΣ Χάρι Κέιν 2015- 126 Πίτερ Σίλτον 1970-1990 125 Γουέιν Ρούνεϊ 2003-2018 120 Ντέιβιντ Μπέκαμ 1996-2009 115 Στίβεν Τζέραρντ 2000-2014 114 Μπόμπι Μουρ 1962-1973 108 Άσλεϊ Κόουλ 2001-2014 107 Μπόμπι Τσάρλτον 1958-1970 106 Φρανκ Λάμπαρντ 1999-2014 106 Μπίλι Ράιτ 1946-1959 105

Ήταν ένα ιδιαίτερο παιχνίδι αυτό για τον Χάρι, ο οποίος έπαιξε με την Αγγλία για πρώτη φορά ως κάτοχος της Χρυσής Μπάλας και στο ίδιο ματς έσπασε το ρεκόρ όλων των εποχών σε συμμετοχές. Με ποιον τρόπο το γιόρτασε; Φυσικά με ένα γκολ, που ήταν το 92ο με το Εθνόσημο. Πριν όμως έρθει αυτό, οι fans τον υποδέχθηκαν με κορέο που έγραφε 'Kane 126', ενώ ο ίδιος σήκωσε το βαρύ ατομικό τρόπαιο και το έστρεψε προς εκείνους. Τιμήθηκε από τον άνθρωπο που του πήρε το ρεκόρ και ο Λούκα Μόντριτς του έδωσε μια replica της πρώτης μπάλας που έφτασε στην Κροατία από την Αγγλία.

«Κάναμε τη δουλειά» είπε με το 2-1 ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, Τόμας Τούχελ. «Και ήταν σημαντικό γιατί έγινε σε μια ιδιαίτερη συνθήκη με τον Χάρι να πετυχαίνει το νικητήριο γκολ, ήταν ένα τέλειο βράδυ». Σχόλιο για το τι ακολουθεί με την Αγγλία έκανε μετά τον αγώνα και ο Κέιν. «Ήθελα να τη μοιραστώ με τους οπαδούς, δεν την είχαμε πάρει για πολύ καιρό και ήταν σημαντικό να σκοράρω. Είναι το απόλυτο όνειρο για μένα να κατακτήσω έναν τίτλο με την Αγγλία, δεν χρειάζομαι καν κίνητρο για κάτι τέτοιο».

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΤΣ Nations League 28 Προκριματικά Mundial 22 Προκριματικά Euro 21 Φιλικά 19 Mundial 18 Euro 18

Το βράδυ της Τετάρτης, λίγο πριν πάρει στα χέρια του Χρυσή Μπάλα και το κάδρο με το 126, μεταξύ άλλων δήλωσε πως «είναι ο τρόπος σκέψης μου να κοιτάζω μπροστά». Και μπροστά, όσων αφορά τουλάχιστον τις Εθνικές ομάδες βρίσκονται μόνο σπάνιοι μύθοι του αθλήματος. Μόνο τρεις παίκτες έχουν καταφέρει να πιάσουν τριψήφιο αριθμό γκολ με την Εθνική τους ομάδα και δεν είναι άλλοι από τους Κριστιάνο Ρονάλντο [146], Λιονέλ Μέσι [126], Αλί Νταεΐ [108]. Με 92 γκολ ήδη, είναι θέμα χρόνου η κατοστάρα, πιθανότατα να ξεπεράσει και τον Αργεντινό.

Όσον αφορά τα... ασημικά, πιο άμεσος στόχος είναι το Nations League, με τα προημιτελικά να γίνονται το Πάσχα, σε σχεδόν 1.5 χρόνο από τώρα, είναι το Euro, ενώ σίγουρα, κοντά στα 36 του θα έχει ακόμα μια ευκαιρία και για το Mundial. Ήδη πρώτος σε γκολ και σε συμμετοχές με την Αγγλία, θα ήταν το τέλειο φινάλε για τον Κέιν αν σηκώσει και κάτι με την Εθνική, πριν γυρίσει στην Premier League για να αποτελειώσει και το ρεκόρ γκολ του Άλαν Σίρερ...